＜個人投資家の予想＞ 11月29日 17時 ＜個人投資家の予想＞ 11月29日 17時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4597) ソレイジア 東証グロース

(2926) 篠崎屋 東証スタンダード

(7342) ウェルスナビ 東証グロース

(3242) アーバネット 東証スタンダード

(8795) Ｔ＆Ｄ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(5759) 日本電解 東証グロース

(5950) パワーファス 東証スタンダード

(4902) コニカミノル 東証プライム

(3591) ワコールＨＤ 東証プライム

(2266) 六甲バタ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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