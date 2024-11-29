IMP.初の冠番組『IMP.のびしろRoom』3・4話がプライムビデオで独占配信開始！場面写真公開
■“のびしろ”だらけのIMP.が、プロの極意を学ぶ！
IMP.初の冠番組『IMP.のびしろRoom』3・4話が、11月29日にPrime Videoにて独占配信スタートとなった。
『IMP.のびしろRoom』は、“のびしろ”だらけのIMP.が、様々なジャンルで活躍するゲストを迎え、プロの極意を学ぶバラエティ番組。
第3話は、料理家・和田明日香と弓削シェフが、“料理がしたくなる最強レシピ”を直伝する。
第4話は、芸能界の表も裏も知り尽くした永野が、業界を生き抜くための処世術を直伝する。
第1・2話も、現在Prime Videoで配信中。
第1話は、オリンピックメダリストの角田夏実とウルフ・アロンが夢を実現させる方法を語る。
第2話は、元放送作家・鈴木おさむが、IMP.にバラエティの極意を伝授する。
番組情報
Prime Video『IMP.のびしろRoom』
1～4話配信中
進行：古坂大魔王
ゲスト：みちょぱ（池田美優）（1,2話）、ザ・マミィ（1,2,3,4話）、角田夏実＆ウルフ・アロン（1話）、鈴木おさむ（2話）、岡田紗佳（3,4話）、和田明日香＆弓削啓太（3話）、永野（4話）
視聴ページ
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IMP. OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/imp