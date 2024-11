大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて、年末年始を祝うイベント「2025 HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」を開催。

晴れ着姿の「ハローキティ」や「シナモロール」「マイメロディ」「クロミ」などが登場する、年に一度のスペシャルショーなどが上演されます☆

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「2025 HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」

開催期間:2024年12月26日(木)〜2025年1月7日(火)

ハーモニーランドの年末年始イベント「2025 HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY』では、年に一度のスペシャルショー「晴れ着でハッピーニューイヤー」を上演。

晴れ着のキャラクターがハーモニービレッジに登場し、新年を華やかに盛り上げます。

キティキャッスル前では、豪華賞品が当たる「ハッピーニューイヤー大抽選会」を実施。

また、2023年11月より上演中の「ハローキティ」の50周年をお祝いする「パレードパラレル 〜Hello Kitty 50th Ver.〜」は2024年12月31日にフィナーレを迎えます。

未来への希望にあふれるステージは必見です!

さらに、2024年12月26日から12月31日までの期間は「ハローキティ」と双子の妹「ハローミミィ」が「年末ハイタッチグリーティング」に、ふたりの宝物をあしらったお揃いの50周年コスチュームで登場。

1年の締めくくりと新たな1年の幕開けを祝う特別なイベントを紹介していきます☆

ハッピーニューイヤー大抽選会

実施期間:2025年1月1日(水)〜1月4日(土)

実施時間:14:30〜

実施場所:ハーモニーパーク キティキャッスル前

出演キャラクター:マイメロディ、クロミ

参加料:1,000円(参加賞付き)

※抽選券は当日13:15よりハーモニーパーク特設テントにて販売予定

※1日の販売数には限りがあります

1月1日から4日までの期間、キティキャッスル前で豪華賞品が当たるハッピーニューイヤー大抽選会が実施されます。

上位賞プレゼンターとして「マイメロディ」と「クロミ」が登場。

上位賞に当選された方は「マイメロディ」と「クロミ」との写真撮影も楽しめます。

参加券1枚につき、ラッキーキャラクターの「おみくじ付きアクリル絵馬根付」全6種からひとつをプレゼント。

どのキャラクターが当たるかはお楽しみです☆

年末ビンゴゲーム&ハッピーニューイヤービンゴゲーム

実施期間:2024年12月26日(木)〜12月31日(火)、2025年1月5日(日)〜1月7日(火)

実施時間:11:00〜

実施場所:プラザステージ

出演キャラクター:〈年末ビンゴゲーム〉あひるのペックル/〈ハッピーニューイヤービンゴゲーム〉ポチャッコ

参加料:1,000円(握手券付き)

※1日の販売数には限りがあります

プラザステージでは素敵な景品が当たるビンゴゲームを実施。

年末ビンゴゲームは「あひるのペックル」、ハッピーニューイヤービンゴゲームは「ポチャッコ」が登場します。

さらにビンゴに当選された方限定で、キャラクターとの写真撮影も実施。

ビンゴゲームの最後には、ビンゴカードを持っている方のみが参加できる握手会が開催されます。

年に1度のスペシャルショー「晴れ着でハッピーニューイヤー」

上演期間:2025年1月1日(水)〜1月4日(土)

上演時間:11:00〜

上演場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミ

色とりどりの晴れ着のキャラクターがハーモニービレッジに登場し、年に1度のスペシャルショーを上演。

新年のお祝いに、縁起の良い獅子舞も登場し、会場を盛り上げます。

着物ハイタッチグリーティング

実施期間:2025年1月1日(水)〜1月7日(火)

実施時間:16:00〜

実施場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:

〈1月1日〜1月4日〉ポチャッコ、バッドばつ丸、シュガーバニーズ

〈1月5日〜1月7日〉シナモロール、ディアダニエル、ウィッシュミーメル、クロミ

ハーモニービレッジには晴れやかな新年にぴったりな着物姿のキャラクターが登場。

キャラクターと新年のご挨拶を楽しむことができます。

年末ハイタッチグリーティング

実施期間:2024年12月26日(木)〜 12月31日(火)

実施時間:16:00〜

実施場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:

〈12月26日〜12月30日〉ハローキティ、ハローミミィ、ディアダニエル、ポチャッコ

〈12月31日〉ハローキティ、ハローミミィ、シナモロール、ポムポムプリン、マイメロディ、クロミ

「パレードパラレル 〜Hello Kitty 50th Ver.〜」のコスチュームを着た「ハローキティ」と、双子の妹「ハローミミィ」がハーモニービレッジに登場。

12月26日から12月30日の期間は「ディアダニエル」と「ポチャッコ」、大晦日の12月31日には総勢6キャラクターが登場し、ゲストをお迎えします。

2024年の締めくくりにキャラクターとのハイタッチが楽しめるイベントです。

フラワーガーデングリーティング

実施期間:2024年12月26日(木)〜12月31日(火)

実施時間:10:30〜

実施場所:ハーモニービレッジ フラワーガーデン

※雨天時はハーモニービレッジ・パレードエリアに変更になります

出演キャラクター :ウィッシュミーメル、シナモロール

ハーモニービレッジ横の「メルのフラワーガーデン」に「ウィッシュミーメル」と「シナモロール」が登場。

「ウィッシュミーメル」が大切に育てた草花が咲くガーデンで写真撮影などが楽しめます。

パレード パラレル 〜Hello Kitty 50th Ver.〜

上演期間:2024年12月31日(火)まで

上演時間:12:45〜

上演場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:ハローキティ、ハローミミィ、マイメロディ、リトルツインスターズ(キキ&ララ)、シナモロール、ポムポムプリン、ぼんぼんりぼん

2023年11月より上演されている「ハローキティ」の50周年をお祝いする「パレードパラレル 〜Hello Kitty 50th Ver.〜」が2024年12月31日にフィナーレを迎えます。

「ハローキティ」と双子の妹「ハローミミィ」は、ふたりの宝物をあしらったお揃いのコスチュームで登場。

パレードの中では「ハローキティ」50周年オリジナルソング「To The Future」もお届け。

未来への希望に溢れる歌詞にも注目です。

パレードパラレル 〜オリジナルVer.〜

上演期間:2025年1月1日(水)より ※終了日未定

上演時間:12:45〜

上演場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:ハローキティ、ハローミミィ、マイメロディ、リトルツインスターズ(キキ&ララ)、シナモロール、ポムポムプリン、ぼんぼんりぼん

2025年1月1日からは「パレードパラレル〜オリジナルVer.〜」を上演。

ポップなコスチュームを身にまとったキャラクターが、光り輝くステージで『NAKAYOKU』の心を届けます。

1年の締めくくりと新たな1年の幕開けを祝う特別なイベント。

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドの「2025 HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」は、2024年12月26日より開催です☆

