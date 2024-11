◆LET ME KNOWとは?

【モデルプレス=2024/11/29】突如、令和のバンドシーンに現れた3人組バンド「LET ME KNOW(レットミーノウ )」。活動開始から2ヶ月余りで毎週のライブハウスイベントはソールドアウト続出、デビューから約半年でSUMMER SONIC出演、東名阪ツアー開催など、異例の人気と集客力を誇り、注目を浴びる彼らの魅力に迫る。<注目の人物>2023年11月に結成された Matty(Vo.)、Ken_M(Gt.)、Lyo(Dr.) による3人組ノスタルジックモダンロックバンド「LET ME KNOW」。新旧のインディーロック、ニューウェーブ、ブリットポップをルーツにしたサウンドにMatty が持つ甘くてハスキーなヴォーカルが持ち味となっており、作詞作曲はMatty、アレンジはKen_M を中心にバンド内で楽曲制作が行われている。

◆LET ME KNOW、チケット即売・韓国でも話題沸騰

◆TXTテヒョン「偽愛とハイボール」カバーで注目

◆LET ME KNOW、12月には韓国・ソウル含む最大規模のライブツアー開催

◆LET ME KNOW(レットミーノウ)プロフィール

◆「LET ME KNOW LIVE TOUR 2024 -Nostalgic Modern-供彎楮

2022年の秋にInstagramを通して出会ったヴォーカルのMattyと双子の兄弟であるギターのKen、そしてドラムのLyoは、その1年後の2023年11月にスリーピースバンドを結成し、今年の2月に初リリースを果たした。バンド名は、「他の誰とも被らないバンド名」にするべく考え抜き決めたもの。メンバー3人の頭文字になっているが、それは偶然だという。日本語訳で「ちょっと教えて」という親しみやすい表現が、このバンドの雰囲気とマッチしている。自らの音楽を「ノスタルジックモダン」だと語るLETME KNOWのスタイルは、新旧のインディーロックやニューウェーブ、ブリットポップ的サウンドをルーツに、洋楽と邦楽の両方からさまざまなピースを取り入れてハイブリッドな音を追求した、懐かしい中に革新性が光るのが特徴だ。3人の音楽性での共通点としては、The 1975や、オアシスなどのUKロック。Mattyの作る楽曲の魅力、3人揃ってモデル並みのルックス、ライブ映えするパフォーマンスなど、彼らの音楽は、五感をフルに働かせて楽しむことが出来る。2024年2月の初リリース後、ショート動画などのコンテンツを積極的に展開すると、Instagramを中心に話題が沸騰。瞬く間にフォロワーが急増。オーガニックでショート動画の再生回数はMattyの個人アカウントで700万回再生、公式アカウントでは100万回越えが3本と、異例の数字を叩き出している。5月に原宿RUIDOでの初のワンマンライブ開催が発表されると、SNSで話題となり即完。メンバーのビジュアルと楽曲のキャッチーさが受け、その人気は日本のみならず韓国にも進出。同月には韓国で路上ライブを実施すると、前日深夜の告知にも関わらず、約300人が殺到した。また、8月18日には、国内最大級の都市型音楽イベント「SUMMER SONIC 2024」への初出演も飾った。さらに、8月から9月にかけて開催された初めての東名阪ツアーでは、チケット発売開始5分で先行分の100枚が即完。東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO公演では、キャパシティの2倍の申し込みを記録し、急遽同会場での追加公演も実施した。まさにバンド結成から、彗星の如く現れ音楽ファンを虜にしている。LET ME KNOWの名を一気に世の中に知らしめたのは2024年4月にリリースした楽曲『偽愛とハイボール』。現在リバイバル中の昭和の薫りを放つシティポップ熱を刺激する楽曲として、幅広い世代の音楽ファンの心を掴んだ。本楽曲は、リリース前からInstagramのショート動画で音源を出すなどして話題となり、リリースからわずか2週間でSNSを含めた総再生回数は100万回を突破。Music Videoは、現在YouTubeで100万回再生を突破しており、iTunesトップランキング(オルタナティブ部門)で最高ランク2位、韓国のSHAZAMチャートでは1位を獲得。その他、各種音楽配信サービスチャートの上位に食い込んだ。SNSを中心にバイラルで世の中に広がっていった「偽愛とハイボール」。その勢いは、今年の紅白歌合戦への初出場も決定した、韓国の人気アーティストにも到達。7月には、TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー/TXT)のメンバー・TAEHYUN(テヒョン)が、京セラドームでのワンマンライブ内で、同曲をカバー。この歌唱が、SNS上で話題となり、国内と韓国での人気により一層の拍車がかかった。9月には、最新曲「初なfeeling」を配信した同グループ。きらめくエレクトロポップに乗せて恋に落ちる瞬間のときめきを歌う、キャッチーなダンスチューンとなっている。飛躍の年となった2024年を締めくりには、韓国のソウル公演を含む4都市4公演の自身最大規模となるライブツアー『LET ME KNOW LIVE TOUR 2024 -Nostalgic Modern-供戮魍催する。結成からわずか1年という期間で、ハイスピードで進化を続ける3人組。12月のツアーを経て、2025年以降、どのような成長曲線を描いていくのか、注目を続けたい。(modelpress編集部)2023年11月に結成、2024年2月に初リリースを果たしたMatty(Vo.)、Ken_M(Gt.)、Lyo(Dr.)からなる日本の3人組ロックバンド。「ノスタルジックモダン」をスローガンに、新旧のインディーロック、ニューウェーブをルーツにしたサウンドを融合させたスタイルが特徴。主な楽曲にデビューシングル「LAD浪漫’s」や「SKY BLUE」、またヒット曲の「偽愛とハイボール」があり、Mattyが持つ甘くハスキーな歌声と耳に残るメロディで着実に人気を高めている。今年はSUMMER SONIC 2024などの大型フェスティバルにも出演。また、12月から愛知を皮切りに、東京、韓国、大阪と「LET ME KNOW LIVE TOUR2024 -Nostalgic Modern-供廚魍催予定。【愛知公演】日時:2024年12月10日会場:愛知・DIAMOND HALL【東京公演】日時:2024年12月19日会場:東京・EX THEATER ROPPONGI【韓国・ソウル公演】日時:2024年12月21日会場:YES24 WANDERLOCH HALL【大阪公演】日時:2024年12月26日会場:大阪・梅田CLUB QUATTRO【Not Sponsored 記事】