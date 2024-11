11月29日 公開

「カレーハウスCoCo壱番屋」公式Xにて11月29日、「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」トクベツ編を実写化した画像が公開された。

画像が公開された11月29日は「いい肉の日」となる。それにあわせコラボマンガ「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」トクベツ編の一幕をCoCo壱番屋が実写化した。実物の「ホロ肉ドカンとBBQカレー」とマンガの吹き出しが合わさり臨場感のある画像となっている。

□「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」CoCo壱 トクベツ編のページ

