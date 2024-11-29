Ä¶¿Íµ¤´Ú¹ñÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥óÂçºå¹ßÎ×¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á´Ú¹ñ¥Õ¡¼¥É¤Ï¥Ó¥Ô¥ó¥Ñ¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Ê15Ëç¡Ë¡ÛÂÄ¹¤Ã¡Ä¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ª²½¤±¡×¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥óÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦23¡ÊÅÚ¡Ë¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖMAMA AWARDS¡ÊMnet ASIAN MUSIC AWARDS¡Ë¡×¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2024Ç¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡Ù¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄ¶¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï2580ËüÄ¶¤È¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ÏÀ¤³¦µ¬ÌÏ¡£
¡ÖMAMA AWARDS¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤¬£´Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡ØMAMA¡Ù¤Ë¤ÏÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¸ø±é¤ò¤·¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡Ø¥æ¥ó¿©Æ²£²¡Ù¤ÇÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Ë¡¢MC¤¬¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´Ú¹ñÎÁÍý¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥Ó¥Ô¥ó¥Ñ¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¤µ¤é¤Ëº£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMAMA¡×¤Ë»÷¹ç¤¦¡ÈMAMA¥Õ¡¼¥É¡É¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¤Ê¥Á¥¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿Íµ¤¤ÎÎÁÍýÌ¾¤ò¾Ò²ð¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥Ó¥Ó¥ó¥Ñ¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê´Ú¹ñÎÁÍý¤¬²È¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥ì¥·¥ÔËÜ¡Ø´Ú¹ñ¿Í¥ª¥Ã¥Ñ¤¬ºî¤ë ²È¤Ë¤¢¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç ËèÆü´Ú¹ñ¤´¤Ï¤ó¡Ù¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¥Ó¥Ô¥ó¥Ñ
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¡¦²¹¤«¤¤¤´ÈÓ¡¦¡¦¡¦ÃãÏÒ2ÇÕÊ¬
¡¦µí¸ª¥í¡¼¥¹¾Æ¤ÆùÍÑÆù ¡¦¡¦¡¦100g
¡¦Íñ¡¦¡¦¡¦ 2¸Ä
¡¦¤·¤¤¤¿¤±¡¦¡¦¡¦3Ëç¡Ê¼´¤ò½ü¤¤¤ÆÇöÀÚ¤ê¡Ë
¡¦Æ¦¤â¤ä¤·¡¦¡¦¡¦100g
¡¦¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¦¡¦¡¦100g
¡¦¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¡¦¡¦¡¦120g¡Ê4¡Á5ÑÄ¹¤µ¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¡Ë
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¦¡¦¡¦100g¡Ê4¡Á5ÑÄ¹¤µ¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¡Ë
¢£A¡Êº®¤¼¤ë¡Ë
¡¡¨¦Ä¹¤Í¤®¡¦¡¦¡¦5Ñ¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë
¡¡¨¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¡¦¡¦ ¾®¤µ¤¸1/2
¡¡¨¦º½Åü¡¦¡¦¡¦¾®¤µ¤¸1
¡¡¨¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤´¤ÞÌý¡¦¡¦¡¦³Æ¾®¤µ¤¸1/2
¡¡¨¦Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡¦¡¦¡¦³Æ¾¯¡¹
¢£B¡Êº®¤¼¤ë¡Ë
¡¡¨¦¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¦¡¦¡¦Âç¤µ¤¸2
¡¡¨¦º½Åü¡¢¤´¤ÞÌý¡¦¡¦¡¦³ÆÂç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡¤´¤ÞÌý¡¡±ö¡¡¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥µíÆù¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢A¤ò¤«¤é¤á¤ë¡£¤·¤¤¤¿¤±¤Ï¤·¤ç¤¦¤æ¾®¤µ¤¸1¡¢¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1/2¤ò¤«¤é¤á¤ë¡£
2¡¥Æé¤ËÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢Æ¦¤â¤ä¤·¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î½ç¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤µ¤Ã¤È¤æ¤Ç¤Æ¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ï4¡Á5ÑÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢¿å¤±¤ò¹Ê¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¡¢±ö¾¯¡¹¤ò¤Õ¤Ã¤Æº®¤¼¤ë¡£
3¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢Íñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¡¢¹¥¤ß¤Î¸Ç¤µ¤ÎÌÜ¶Ì¾Æ¤¤òºî¤Ã¤Æ¼è¤ê½Ð¤¹¡£
4¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¾®¤µ¤¸1¤òÂ¤·¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤·¤¤¤¿¤±¡¢½ÃÆù¤Î½ç¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìßÖ¤á¤Æ¼è¤ê½Ð¤¹¡£
5¡¥´ï¤Ë¤´ÈÓ¤òÀ¹¤ê¡¢2¡¢4¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯À¹¤Ã¤Æ3¤ò¤Î¤»¤ë¡£B¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¹¥¤ß¤Ç¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¡£
¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆºîÉÊ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥Ô¥ó¥Ð¡×¡¢¤ª²È¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢£MAMA AWARDS¤Ã¤Æ¡©
1999Ç¯¤ËMnet¡Ö±ÇÁü²»³ÚÂç¾Þ¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£2009Ç¯¤Ë´Ú¹ñ½é¤Î¥¢¥¸¥¢²»³Ú¼ø¾Þ¼°¤òÀë¸À¤·¡ÖMnet ASIAN MUSIC AWARDS¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢´Ú¹ñ²»³Ú»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤ËÃå¼Â¤Ë¿Ê²½¡£K-POP¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿¡ÖMAMA AWARDS¡×¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÄ¶¤¨¡¢K-POP¼ø¾Þ¼°¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¿Ê½Ð¡£
º£Ç¯¤Ï25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î21Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡¢11·î22Æü¡õ23Æü¤ËÆüËÜ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ÏMnet¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëMnet K-POP¡¢Mnet TVÅù¤òÄÌ¤¸Á´À¤³¦¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£ºÆÇÛ¿®¤Ï¡¢»úËë¤Ê¤·¡§12·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡Á11Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢»úËë¤¢¤ê¡§12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á15Æü¡ÊÆü¡Ë¤òÍ½Äê¡£
»£±Æ¡¿¥Þ¥Ä¥À¥Ê¥ª¥¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡Ë
ÅÄÂ¼¾»Íµ¡ÊÎÁÍý¡Ë¡¡
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿´Ú¹ñ¿Í¥ª¥Ã¥Ñ ¥»¥ß¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ËÑÎè°¦¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÏÊÕ¤æ¤¡¡
¢¨¥ì¥·¥Ô¤Ï´Ú¹ñ¿Í¥ª¥Ã¥Ñ ¥»¥ßÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø´Ú¹ñ¿Í¥ª¥Ã¥Ñ¤¬ºî¤ë ²È¤Ë¤¢¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç ËèÆü´Ú¹ñ¤´¤Ï¤ó¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸ÉôYN¡Û