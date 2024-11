セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モアナと伝説の海2』 スーパーギガザッカドームクッション “プア”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『モアナと伝説の海2』 スーパーギガザッカドームクッション “プア”

登場時期:2024年11月29日より順次

サイズ:全長約46×46×35cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年12月6日に劇場公開となる、ディズニー最新作『モアナと伝説の海2』

公開に合わせて『モアナと伝説の海2』グッズが、セガプライズに続々登場します!

今回紹介するのは、「プア」のお顔をデザインした、大きなドーム型クッション。

「プア」は、物語の主人公「モアナ」がペットにしている、愛らしいこぶたです。

白地に黒いブチ模様や、愛くるしい目元など、「プア」の特徴をしっかり反映。

耳やお鼻は立体的に表現することで、存在感あるクッションに仕上げられています☆

お部屋のアクセントにしたり、クッションとしてもたれかかったりできる、かわいらしいグッズです。

『モアナと伝説の海2』の公開に合わせて「プア」の大きなドームクッションがラインナップ。

セガプライズのディズニー『モアナと伝説の海2』 スーパーギガザッカドームクッション “プア”は、2024年11月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

