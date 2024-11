セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モアナと伝説の海2』 & you マスコットVol.1とVol.2を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『モアナと伝説の海2』 & you マスコットVol.1、Vol.2

登場時期:2024年11月29日より順次

サイズ:全長約7×5×12cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年12月6日より公開となる、ディズニー最新作『モアナと伝説の海2』

映画の公開に合わせて、持ち運びしやすいサイズの“& you(アンドユー)”マスコットが、セガプライズに登場します!

Vol.1、Vol.2、それぞれ4種類のマスコットをラインナップ。

手足を動かしてポージングが楽しめるので、お出かけ先でのぬい撮りにもぴったりです☆

『モアナと伝説の海2』 & you マスコットVol.1

種類:全4種(モアナ、マウイ、ヘイヘイ、コトゥ)

『モアナと伝説の海2』 & you マスコットVol.1には、主人公の「モアナ」のほか「マウイ」や「ヘイヘイ」たちがラインナップ。

南の島と海を舞台にした作品らしい装いが、かわいいサイズのマスコットで再現されています。

カバンなどに取り付けてアクセントにするのはもちろん、連れ歩いてぬい撮りもできるグッズです!

モアナ

南国らしい衣装を身につけ、にっこり笑顔を浮かべる主人公の「モアナ」

長い黒髪もマスコットサイズで丁寧に再現されています。

マウイ

力強い姿を見せる「マウイ」

特徴的な体の模様も、しっかり描かれています。

ヘイヘイ

「ヘイヘイ」のカラフルな姿を再現したマスコット。

大きな瞳やトサカも特徴的です。

コトゥ

『モアナと伝説の海2』に登場する新キャラクターもラインナップ。

存在感のある、特徴的な仮面を付けた姿で展開されます。

『モアナと伝説の海2』 & you マスコットVol.2

種類:全4種(モアナ、プア、シメア、マタンギ)

『モアナと伝説の海2』 & you マスコットVol.2には、こぶたの「プア」や妹の「シメア」もラインナップ。

「モアナ」のマスコットと一緒に飾ったり、連れ歩いたりしたくなります☆

モアナ

Vol.1と異なる衣装を身に纏った「モアナ」

ほかのマスコットと一緒に飾りたくなります。

プア

「モアナ」のペット「プア」の愛らしい姿を再現したマスコット。

淡いブチ模様やほんのり赤いほっぺがキュートです☆

シメア

「モアナ」の妹「シメア」もマスコットに登場。

足に巻かれたアクセサリーもポイントです。

マタンギ

『モアナと伝説の海2』に登場する新キャラクター。

お花の飾りやマントなどを身につけた姿で登場です。

映画公開に合わせて『モアナと伝説の海2』グッズが、セガプライズに続々登場。

セガプライズのディズニー『モアナと伝説の海2』 & you マスコットVol.1、Vol.2は2024年11月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

