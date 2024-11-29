¡ÚÂç³À¶¥ÎØ¡¦£Ç·¿åÅÔÂç³ÀÇÕ¡Û£Ç£Ð½Ð¾ìÆ¨¤·¤¿¾¾±ºÍª»Î¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÃæ»Í¹ñ°Ê³°¤ËÉÕ¤¯¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Âç³À¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿£Ç·¡Ö³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¡¡¿åÅÔÂç³ÀÇÕ¡×¤¬£³£°Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£ÃÏ¸µ¥¨¡¼¥¹¤Î»³¸ý·ýÌð¤È¾¾±ºÍª»Î¡Ê£³£´¡á¹Åç¡Ë¤Î£ÓÈÉ£²¿Í¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ËÌ°æÍ¤µ¨¤ä¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæÌî¿µ»ì¤é¤¬·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÇÆ¼Ô¡¦¾¾±º¤Ï£¶Ç¯Ï¢Â³¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤ËÆÏ¤«¤º¡¢²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£
¡¡¾¾±º¤Î¿·¾Ï¤ÏÂç³À¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¶¥ÎØº×·è¾¡¤Ï£¶Ç¯Ï¢Â³¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬£³Ãå¤Ç¤½¤ÎÆ»¤ÏÅÓÀä¤¨¡¢£ÓÈÉ¤«¤é¤Î´ÙÍî¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢£´Ï¢¾¡¤Ç·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤·²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¡¢¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡£¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤ÆËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£³·î¼è¼ê£Ç¶¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡¢£¶·î´ßÏÂÅÄ£Çµ¹â¾¾µÜµÇ°ÇÕ¤ÈÂçÉñÂæ¤Ç¤ÎÍî¼Ö¤¬¤¢¤êËþ¿ÈÁÏáØ¤Î£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¤½¤³¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Æ¤¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢£ÓÈÉ¤ò¼è¤êÌá¤¹Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ëÍèÇ¯¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤ÏÊ¸»ú¿ô°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´°Á´Éü³è¤Ø¤Î½ø¾Ï¤È¤Ê¤ëº£Àá¤Ï¡Ö¼«ÎÏ¤Ç¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡×³«ºÅ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£½éÆüÆÃÁª£±£²£Ò¤âÃ±µ³Àª¤Î¸å¤í¤ÏÁª¤ê¼è¤ê¸«¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÃæ»Í¹ñ°Ê³°¤ËÉÕ¤¯¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÃ±µ³¤Ç¤Î¼«ÎÏÀï¤òÂ¨·è¤·¤¿¡£°ìÊâ°ìÊâ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃå¼Â¤Ë¡¢£±Ç¯¸å¤ÎÇ¯Ëö¤ÏÄ¶Âç´¿À¼¤ÎÃæ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤ÆµÓÎÏ¤òºÆ¤Ó¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£