　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42623.02　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41370.37　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41234.25　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40358.52　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40174.09　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39910.55　　新値三本足陽転値
39845.48　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39671.99　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39346.67　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39169.88　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38954.21　　均衡表転換線(週足)
38798.10　　均衡表基準線(日足)
38667.77　　25日移動平均線
38637.89　　200日移動平均線
38513.85　　均衡表雲上限(日足)
38456.70　　26週移動平均線
38427.63　　均衡表転換線(日足)
38366.34　　6日移動平均線
38334.82　　13週移動平均線

38208.03　　★日経平均株価29日終値

38207.22　　75日移動平均線
38165.67　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37663.56　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37527.67　　均衡表雲上限(週足)
37322.96　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37232.25　　均衡表雲下限(日足)
37161.45　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37067.93　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36311.11　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35679.16　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35299.26　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34290.39　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　31.24(前日34.62)
ST.Slow(9日)　　35.50(前日37.43)

ST.Fast(13週)　 62.49(前日63.43)
ST.Slow(13週)　 69.88(前日70.20)

［2024年11月29日］

株探ニュース