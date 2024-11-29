【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(29日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42623.02 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41370.37 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41234.25 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40358.52 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40174.09 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39910.55 新値三本足陽転値
39845.48 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39671.99 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39346.67 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39169.88 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38954.21 均衡表転換線(週足)
38798.10 均衡表基準線(日足)
38667.77 25日移動平均線
38637.89 200日移動平均線
38513.85 均衡表雲上限(日足)
38456.70 26週移動平均線
38427.63 均衡表転換線(日足)
38366.34 6日移動平均線
38334.82 13週移動平均線
38208.03 ★日経平均株価29日終値
38207.22 75日移動平均線
38165.67 ボリンジャー:-1σ(25日)
37663.56 ボリンジャー:-2σ(25日)
37527.67 均衡表雲上限(週足)
37322.96 ボリンジャー:-1σ(13週)
37232.25 均衡表雲下限(日足)
37161.45 ボリンジャー:-3σ(25日)
37067.93 ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45 均衡表基準線(週足)
36311.11 ボリンジャー:-2σ(13週)
35787.71 均衡表雲下限(週足)
35679.16 ボリンジャー:-2σ(26週)
35299.26 ボリンジャー:-3σ(13週)
34290.39 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 31.24(前日34.62)
ST.Slow(9日) 35.50(前日37.43)
ST.Fast(13週) 62.49(前日63.43)
ST.Slow(13週) 69.88(前日70.20)
［2024年11月29日］
株探ニュース