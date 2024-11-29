

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42623.02 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41370.37 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41234.25 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40358.52 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40174.09 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39910.55 新値三本足陽転値

39845.48 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39671.99 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39346.67 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39169.88 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38954.21 均衡表転換線(週足)

38798.10 均衡表基準線(日足)

38667.77 25日移動平均線

38637.89 200日移動平均線

38513.85 均衡表雲上限(日足)

38456.70 26週移動平均線

38427.63 均衡表転換線(日足)

38366.34 6日移動平均線

38334.82 13週移動平均線



38208.03 ★日経平均株価29日終値



38207.22 75日移動平均線

38165.67 ボリンジャー:-1σ(25日)

37663.56 ボリンジャー:-2σ(25日)

37527.67 均衡表雲上限(週足)

37322.96 ボリンジャー:-1σ(13週)

37232.25 均衡表雲下限(日足)

37161.45 ボリンジャー:-3σ(25日)

37067.93 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36311.11 ボリンジャー:-2σ(13週)

35787.71 均衡表雲下限(週足)

35679.16 ボリンジャー:-2σ(26週)

35299.26 ボリンジャー:-3σ(13週)

34290.39 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 31.24(前日34.62)

ST.Slow(9日) 35.50(前日37.43)



ST.Fast(13週) 62.49(前日63.43)

ST.Slow(13週) 69.88(前日70.20)



［2024年11月29日］



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