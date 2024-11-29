¡ÖÂçÃ«¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡×ÂçÃ«æÆÊ¿½Ð¾ìÍ½Äê¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼¥²¡¼¥à°ìÍ÷¤òMLB¸ø¼°¤¬¾Ò²ð¡ÖÈà¤ò¸«¤¿¤¤¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë¡×
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î°ìÍ÷¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯¤ËÂçÃ«¤Ï¤¤¤Ä¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Ë¤¤Þ¤¹¤«¡©¤³¤³¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¡ÖÂçÃ«¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼2025¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÉ½¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï159»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·54ËÜÎÝÂÇ59ÅðÎÝ¤ÇMLB½é¤Î¡Ö50-50¡×¤òÃ£À®¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤¬3ÅÙÌÜ¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤È½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2025Ç¯¤ÏÈà¤ò¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼ûÍ×¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÆü»þ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤ÈÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥«¥Ö¥¹¤È¤Ï¥·¥«¥´¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö4·î22Æü¤È23Æü¡¢Àé²ìÞæÂçÅê¼ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤È¤Ï5·î23Æü¤«¤é25Æü¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤È¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ç6·î9Æü¤«¤é11Æü¤È8·î22Æü¤«¤é24Æü¡¢µÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï7·î25Æü¤«¤é27Æü¤Ë¥Ó¥¸¥¿¡¼¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£