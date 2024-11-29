½ãÎõ¡¡½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤¬Áá¤¯¤â¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¡ª¡¡Í§°æÍºÎ¼¡¢ÎÓÅÄÃ£Ìé¤é¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÅÐ¾ì
¡¡²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ö½ãÎõ¡×½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡Ê£±£±·î£²£µÆü¡Ë¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡¢£Ä£Ö£Ä¡¢¥é¥¤¥Ö£Ã£Ä¤Î£³·ÁÂÖ¤ÇÍèÇ¯£²·î£²£¶Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£¹Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ç°´ê¤À¤Ã¤¿½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ï£·£°£°£°¿Í¤òÆ°°÷¡£ÍèÇ¯£±·îÈ¯Çä¤ÎÆ£°æ¥Õ¥ß¥äºî»ì¡¢Æ£°æ¾°Ç·ºî¶Ê¤Î¿·¶Ê¡Ö´ñÀ×¤ÎÎø¤ÎÊª¸ì¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤Ê¤É£²£µ¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿¡Ê£Ö£Ô£Ò½Ð±é¡Ë¡¢Í§°æÍºÎ¼¡¢ÎÓÅÄÃ£Ìé¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤âÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÏ¿Í½Äê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤â½ãÎõ¤Î±ÇÁü¾¦ÉÊ¤Ç¤ÏÄêÈÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÉû²»À¼¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤ËµÇ°¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ãÎõ¤ÏÍèÇ¯£±·î¤ËÅìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¡¢Æ±£²·î¤ËÂçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¤ÎºÂÄ¹¸ø±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£