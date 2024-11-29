BABYMONSTER、デビュー初ワールドツアー日本公演の詳細発表
BABYMONSTERが、デビュー初のワールドツアーの規模を拡大している中、日本公演の詳細を発表した。
28日、所属のYGエンターテインメントが公式ブログに「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN JAPAN」を掲載。来年1月25日·26日のソウル、2月にアメリカのニュージャージー、3月のロサンゼルスに続いて日本公演の詳細日程が発表された形となる。
BABYMONSTERは3月14·15·16日神奈川ぴあアリーナMM、3月22·23日愛知ポートメッセ名古屋、4月3·4日大阪Asueアリーナ、4月12·13日神奈川Kアリーナ横浜、4月19·20日福岡国際センターで4都市11回目に達する公演を開催する。
「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN JAPAN」の先行予約は、11月28日午後6時にオープン。 詳しい情報はYG JAPANのBABYMONSTERチャンネルにて確認可能となっている。
＜ライブ情報＞
2025年3月14日（金）神奈川・ぴあアリーナMM 開場17:30/開演18:30
2025年3月15日（土）神奈川・ぴあアリーナMM 開場17:00/開演18:00
2025年3月16日（日）神奈川・ぴあアリーナMM 開場15:00/開演16:00
2025年3月22日（土）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 開場16:30/開演18:00
2025年3月23日（日）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 開場14:30/開演16:00
2025年4月3日（木）大阪・Asueアリーナ大阪 開場17:00/開演18:00
2025年4月4日（金）大阪・Asueアリーナ大阪 開場17:00/開演18:00
2025年4月12日（土）神奈川・Kアリーナ横浜 開場16:30/開演18:00
2025年4月13日（日）神奈川・Kアリーナ横浜 開場14:30/開演16:00
2025年4月19日（土）福岡・福岡国際センター 開場17:00/開演18:00
2025年4月20日（日）福岡・福岡国際センター 開場15:00/開演16:00
Official HP：https://yg-babymonster-official.jp/
28日、所属のYGエンターテインメントが公式ブログに「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN JAPAN」を掲載。来年1月25日·26日のソウル、2月にアメリカのニュージャージー、3月のロサンゼルスに続いて日本公演の詳細日程が発表された形となる。
「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN JAPAN」の先行予約は、11月28日午後6時にオープン。 詳しい情報はYG JAPANのBABYMONSTERチャンネルにて確認可能となっている。
＜ライブ情報＞
2025年3月14日（金）神奈川・ぴあアリーナMM 開場17:30/開演18:30
2025年3月15日（土）神奈川・ぴあアリーナMM 開場17:00/開演18:00
2025年3月16日（日）神奈川・ぴあアリーナMM 開場15:00/開演16:00
2025年3月22日（土）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 開場16:30/開演18:00
2025年3月23日（日）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 開場14:30/開演16:00
2025年4月3日（木）大阪・Asueアリーナ大阪 開場17:00/開演18:00
2025年4月4日（金）大阪・Asueアリーナ大阪 開場17:00/開演18:00
2025年4月12日（土）神奈川・Kアリーナ横浜 開場16:30/開演18:00
2025年4月13日（日）神奈川・Kアリーナ横浜 開場14:30/開演16:00
2025年4月19日（土）福岡・福岡国際センター 開場17:00/開演18:00
2025年4月20日（日）福岡・福岡国際センター 開場15:00/開演16:00
Official HP：https://yg-babymonster-official.jp/