来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇１２月２日



０８：５０ 日・四半期法人企業統計調査

０９：３０ 豪・住宅建設許可件数

０９：３０ 豪・小売売上高

１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数

１６：００ 英・ネーションワイド住宅価格

１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１９：００ ユーロ・失業率

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）



◇１２月３日



００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

００：００ 米・建設支出

０５：１５ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０６：３０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が商工会議所主催の討論に参加

０８：５０ 日・マネタリーベース

０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０９：３０ 豪・経常収支

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

※日・閣議



◇１２月４日



００：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

０２：３５ 米・クグラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０９：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）

１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数

１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１９：００ ユーロ・卸売物価指数

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）



◇１２月５日



００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数

００：００ 米・製造業新規受注

０３：４５ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が米メディア主催の討議に参加

０４：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・貿易収支

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１６：００ 独・製造業新規受注

１６：４５ 仏・鉱工業生産

１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１９：００ ユーロ・小売売上高

２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２２：３０ 米・貿易収支

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

※タイ市場が休場



◇１２月６日



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：３０ 日・全世帯家計調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１６：００ 独・鉱工業生産

１６：００ 独・貿易収支

１６：４５ 仏・貿易収支

１６：４５ 仏・経常収支

１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）

２２：３０ 米・雇用統計

２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２２：３０ 米・平均時給

２３：１５ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が銀行協会主催の討議に参加

※日・閣議



◇１２月７日



００：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

０５：００ 米・消費者信用残高







◎決算発表・新規上場など



○１２月２日



決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>



○１２月３日



決算発表：ダイサン<4750>，不二電機<6654>，内田洋<8057>



○１２月４日



決算発表：ティーライフ<3172>

※東証グロース及び福証Ｑボード上場：ＴＭＨ<280A>



○１２月５日



決算発表：積水ハウス<1928>，ナ・デックス<7435>



○１２月６日



決算発表：日本ハウス<1873>，日駐<2353>，Ｒフィールド<2910>，エターナルＧ<3193>，エイチーム<3662>，ソフトウェアサー<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，日本スキー<6040>，トラースＯＰ<6696>，エイケン工業<7265>，アインＨＤ<9627>，カナモト<9678>



出所：MINKABU PRESS