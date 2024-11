オリエンタルランドは、東京都との東京港におけるクルーズ事業に関する連携協定を締結を発表しました。

クルーズ事業の実施に向けた環境づくりや、クルーズ事業を通じた心豊かな子どもを育てる活動、多様性を尊重した事業活動および東京臨海副都心地域における賑わいづくりなどにおいて両者で協力し、取り組みを進めていきます。

オリエンタルランド 東京都との東京港におけるクルーズ事業に関する連携協定を締結

下記のコメントを発表しました。

株式会社オリエンタルランドは、日本を拠点とするクルーズ事業を展開するにあたり、東京港を主要な発着拠点とすることとし、関連する取り組みについて協力していくことを目的に、東京都と連携協定を締結しましたのでお知らせいたします。

この協定により、クルーズ事業の実施に向けた環境づくりや、クルーズ事業を通じた心豊かな子どもを育てる活動、多様性を尊重した事業活動および東京臨海副都心地域における賑わいづくりなどにおいて両者で協力し、取り組みを進めてまいります。

当社は、クルーズ事業の展開に向けて2025年度から造船を開始し、2028年度の就航を目指します。

本協定に基づいて東京都と連携し、「ファミリーエンターテイメントクルーズ」という、当社ならではのレジャーを実現するために取り組んでまいります。

株式会社オリエンタルランドは、2024年7月9日開催の取締役会において日本を拠点とするディズニークルーズを展開することを決議。

ディズニー・エンタプライゼズ・インク(ディズニー社)と、日本を拠点とするクルーズ事業に関するライセンス契約を締結したことを発表しています。

日本でディズニークルーズを展開、2028年度に就航予定です。

