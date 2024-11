今年も残すところあとわずかとなりましたが、今年の韓ドラは、ラストにすんごい大物が残ってるんですよ…!本記事では、年末年始にイッキ観してほしい!沼落ち確定の新作韓ドラ3選をご紹介!イケオジコン・ユの主演最新作『トランク』から、号泣の予感しかしない『照明店の客人たち』、待ち遠しすぎる『イカゲーム2』まで、今年の年末年始はどっぷり韓ドラ漬けになってみては?■『トランク』

まさにこの記事が上がっている本日から配信となるのが、Netflixシリーズ『トランク』。韓ドラ界きってのイケオジ、コン・ユの主演最新作!しかも『トッケビ』以来となるロマンスありのミステリーなんて、これは観るっきゃないですよね!しかもお相手は、これまで数々のヒット作を生み出してきた“視聴率クイーン”のソ・ヒョンジンという歴代級の出会い!しかもこのレジェンドたちが夫婦役だなんて、これはたまらんですよ。演出は、『私たちのブルース』で抜群の演出力を発揮していらした、キム・ギュテ監督なのがさらに推せるポイント!個人的にキム・ギュテ監督作(『大丈夫、愛だ』、『麗』など)、ハズレなしなので。本作は、ある日突然湖畔に浮いてきたトランクによって明かされた、謎の期間制結婚サービスと、その渦中にいる2人の男女の秘密と、奇妙な結婚ストーリーを描く物語。ソ・ヒョンジン演じるインジは、契約結婚マッチングサービスNMの社員で、高額の年会費を支払うVIPとともに、期間限定の妻として結婚生活を送るわけでして、そこにコン・ユ演じる音楽プロデューサーのジョンウォンが申し込んできて契約夫婦になるというストーリー。ジョンウォンは、過去の傷を抱えている孤独な大人男子とかもう…。これコン・ユの哀愁と色気爆発で、沼人爆誕案件では…?互いを憎んでいた夫婦があることをきっかけに愛し合う『涙の女王』しかり、仮面夫婦が脅迫電話をきっかけに愛を育む『その電話が鳴る時』しかり、今年は“結婚後”に夫婦が“本当の恋に落ちる”ロマンスが一種のトレンドかもしれませんね。今作でも愛、思いやり、救い、執着、欲望、孤独、空虚さなど、複雑な感情が絡み合う“結婚”というものを、深く掘り下げる予定だそうで。非現実的なファンタジーロマンスも韓ドラらしくていいですが、やはり結婚とは夫婦とはなんぞや的なストーリーは、大人には心に沁みますよね。そしてみなさま、予告は観られましたか?“旦那コン・ユ”殿がイケ散らかしすぎてて完全に沼でした。もうこの記事読んだら直行、年末年始と言わず、週末イッキ観してください!▼配信情報Netflixシリーズ「トランク」11月29日(金)より独占配信┗配信後表記:Netflixシリーズ「トランク」独占配信中■『照明店の客人たち』『照明店の客人たち』ディズニープラス スターで12月4日(水)より独占配信開始(C)2024 Disney and its related entitiesそしてまたまたディズニープラスがヒット作をぶち上げそうです!個人的にもめちゃくちゃ楽しみにしている『照明店の客人たち』です。斬新なストーリーで韓ドラ界に新しい風を吹かせ、百想芸術大賞をはじめとする賞レースを席巻した『ムービング』。本作はその原作者で脚本を務めたカンフルが脚本を手がける最新作!しかも、監督を務めるのは『ムービング』でジョンウォン高校の教師チェ・イルファン役を演じた俳優キム・ヒウォン。本作が初監督作品となるそうで、楽しみすぎる!本作は、薄暗い路地裏にぽつんと佇(たたず)む怪しげな照明店を訪れるどこか変わった客人たちをめぐる、切なくも温かい人間愛を描いたヒューマンミステリー。謎の店主ウォニョン(チュ・ジフン)が営業するこの店の正体は、“生と死の境目”の世界。つまりはあれですね?『ホテルデルーナ』的なやつ!!もう確信してますコレ、絶対泣けるやつです…。原作の感じだと、『ムービング』の如く、客人一人一人の人生にスポットライトが当たり、客人たちの正体や過去がわかっていくと同時に、照明店の謎などちりばめられた伏線が最後に回収されていく…という、考察班の腕が鳴るゼ!というストーリー。しかも始まりと終わりで物語の見え方が180度変わるそうで、もうこれ韓ドラオタクが絶対好きなやつです!!めちゃくちゃヒューマンっぽいですけど、原作だとかなりスリラー寄りなのがまた新しいんですよね。これはまたカンフルが韓ドラ界に革命を起こしそう!そしてそしてキャストがまた豪華で!照明店の店主を演じる、私たちの初恋“シン皇太子”改めチュ・ジフン(『キングダム』)をはじめ、看護師役のキューティーな演技派パク・ボヨン(『今日もあなたに太陽を 〜精神科ナースのダイアリー』)、今年悶絶級のかわいさで私たちを沸かせたオム・テグ(『遊んでくれる彼女』)、名作には必要不可欠イ・ジョンウン(『Missナイト & Missデイ』)と、韓ドラオタにはたまらんキャスト!これは韓ドラ界にガチで革命が起きますよ(二度目)。生と死をさまよう系の人間ドラマは、冗談抜きに爆泣き案件になりそうなので、バスタオルを準備して心して挑みましょう!▼配信情報『照明店の客人たち』ディズニープラス スターで12月4日(水)より独占配信開始(C)2024 Disney and its related entities『イカゲーム2』そしてそして、年末年始のお休み狙い撃ち!なのが、グローバルセンセーションを巻き起こしたドラマ『イカゲーム』のシーズン2!もうちょこっと情報上がるだけでも、心拍数上がるくらいには、楽しみにしてます。本作は、456億ウォン(約44億円)の賞金がかかった謎のサバイバルゲームに参加した人々が、最終的な勝者になるために命をかけて極限のゲームに挑戦する物語。シーズン2で描かれるのは、イ・ジョンジェ兄さん演じる主人公ギフンがゲームで優勝してから3年後の物語。残酷なゲームに終止符を打つため、黒幕を明らかにしようと決意したギフンは、新たなメンバーたちと、再び混沌としたゲームに巻き込まれていきます。シーズン1がそうでしたが、恐怖のデスゲームでありながらも、極限の状態で欲望を優先する人間の恐ろしさだったり、時にほろっとさせられるような温かい情だったり、結局は濃密で生々しい人間ドラマが繰り広げられるあたりが、やっぱり韓ドラらしくて沼ってしまうんですよね。そして待望のシーズン2、何がヤバいってキャストが本気すぎる!シーズン1のイ・ジョンジェやイ・ビョンホン、ウィ・ハジュンはもちろん、追加キャストもドラマオタのツボを超絶くすぐるラインナップでして。イム・シワン(『それでも僕らは走り続ける』)やカン・ハヌル(『椿の花咲く頃』)という『ミセン-未生-』コンビの胸熱再共演に加えて、BIGBANG出身のT.O.P、IZ*ONE出身のチョ・ユリ、パク・ギュヨン(『セレブリティ』)、イ・ジヌク(『Sweet Home −俺と世界の絶望−』)、パク・ソンフン(『涙の女王』)と、「なに?百想のレカぺ?」な、俳優陣がズラリ。予告編とか、キャラの詳細とかがちょっとずつ判明してきていますが、まずイム・シワンのキャラ。通貨投資に失敗した元インフルエンサーで、フォロワーにも甚大な損害を負わせたのに、責任を取らずに逃亡中とか…最凶の悪すぎません(笑)?またサイコな演技で痺れさせてくれそう!あと、T.O.Pさんなにやら悪そうですし、カン・ハヌルの役柄がベールに包まれすぎてるので逆にキーマンな気がしてくるし、パク・ソンフンは謎のおかっぱ美人になってるしで、ツッコミどころが満載すぎる!Netflix最高コンテンツ責任者(CCO)ベラ・バジャリア氏が、「大胆で驚くべき反転があちこちにある」と言っていたり※、主演のイ・ジョンジェやイ・ビョンホンが、「想像をはるかに超える」とか、「シーズン1を上回る出来」とか、とにかく脚本を絶賛していて、しかもめちゃくちゃ本音っぽいので、これは本当にシーズン1を超える出来になっていそうな予感!年末年始はおせち食べながらイカに全振りして、どっぷりハマるしかないでしょう!▼配信情報Netflix『イカゲーム』シーズン2 12/26(木)世界独占配信(文:Dramawriter Nana)