ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¡Âè£±»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¡Ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎËÌ¸¶Î¤±Ñ¡Ê£³£³¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè£±»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ¸¶¤Ï£²£°£²£±Ç¯£¹·î¡¢ÇÐÍ¥¤Î³Þ¸¶½¨¹¬¡Ê£´£±¡Ë¤È·ëº§¡£º£Ç¯£··î¤Ë¡¢Âè£±»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢ËÌ¸¶¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¡¢Êì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»º¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¾®¤µ¤¤¤ó¤À¡Ä¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤ä¡¢¤³¤Î»Ò¤¬¤ªÊ¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ÈÂç¤¤¤¤Ê¡Ä¡ª¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢²¿¤è¤êÌµ»ö¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´ñÀ×¤Ë¡¢´¶Æ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤³¤ÎÌ¿¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦É×ÉØ¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£