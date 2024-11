画像はYouTubeチャンネル「DisneyMusicVEVO」よりどうも!エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。まさか…ディズニーの名曲で拳を突き上げる日がくるとは…なんと、様々なジャンルのアーティストたちがディズニーの名曲を全てパンク・ロックバージョンにアレンジし新規録音カバーしたニュー・アルバム『ミッキー・パンク』が2024年9月6日(金)にデジタル配信され、さらに、日本限定で2024年10月9日(水)にCD発売も決定されています。

百聞は一見に如かず!とにかくまずはこちらの曲をお聴きください!!えんも〜〜〜〜!!!エモーショナルすぎる!!!フロリダ出身の大御所メロディック・パンク・バンド、ニュー・ファウンド・グローリーによる『リトル・マーメイド』の名曲『パート・オブ・ユア・ワールド』のカバーは、アリエルもお父さんもびっくりの刺激的サウンドが激熱でカッコよすぎます!!あのイントロのリフのメロディをギターで演奏するとこういう風になるのか〜という驚きと、「When's it my turn?」からのテンポがゆっくりになってからまたBPMが戻って疾走感にあふれていく…というような緩急などがもうたまりません。鬼リピ決定の名曲が爆誕です!作曲されたアラン・メンケンさんはこれを聴いているんでしょうか?是非感想を聞いてみたいものですネ。他にもこんな曲や…あんな曲も…その他、アナ雪やヘラクレスなどの数々の名作名曲の中から選ばれた全12曲の珠玉のカバーソングの数々は、ディズニーが大好きな方々にはもちろんですし、そうではない音楽好きやロック好きパンク好きの方々にも是非ともチェックしていただきたいと思います。原曲を知っている人にとってはあらたな発見が目白押しでしょうし、このカバーバージョンから入門して、原曲を聴き、その作品を見る…そしてディズニーにハマっていく…。そんな流れも素敵なエンタメ体験になるのではないでしょうか。というわけでNicheee!は、『ミッキー・パンク』を激推ししていきたいと思いますし、是非ヒットしていただいて、『ミッキー・パンク2』の発売を熱望したいと思います!!(Written by 雑学言宇蔵)