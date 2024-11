2024年9月20日(金)よりスタートした東京ディズニーランド®ナイトタイムエンターテイメントReach for the Stars。

2024年11月6日(水)には楽曲のCDアルバムが発売/デジタル配信がはじまり、エンターテイメントプログラムの感動をおうちやスマートフォンなどで楽しめるように。

今回は、アルバム『Reach for the Stars』の収録曲を、パークのエンターテイメントの見どころとあわせて紹介します。

東京ディズニーランド/アルバム『Reach for the Stars』

2024年9月20日(金)より、東京ディズニーランドナイトタイムエンターテイメントReach for the Starsがスタート!

このナイトタイムエンターテイメントは、シンデレラ城を舞台に、さまざまなキャラクターたちが夢を追い求めて空を翔ける姿を描くキャッスルプロジェクションです。

ディズニーの名曲と共に、シンデレラ城に映し出される鮮やかな映像、夜空いっぱいに広がる光の演出やパイロの効果などにより、キャラクターたちとゲストが一緒に空を翔けているかのような臨場感と躍動感を味わうことができます。

そんな東京ディズニーランドナイトタイムエンターテイメントReach for the Starsの楽曲を収録したアルバム『Reach for the Stars』が、2024年11月6日(水)に発売。

今回は、MezzoMikiがアルバムに収録されている楽曲を、公演されている東京ディズニーランドナイトタイムエンターテイメントReach for the Starsの見どころとあわせて紹介していきます。

アルバム『Reach for the Stars』収録曲

CD一般発売/デジタル配信日:2024年11月6日(水)

収録曲は3曲。

01. Reach for the Stars

02. Reach for the Stars(「Reach for the Stars」テーマソング)

03. Soar

1曲ずつ詳しく紹介していきます☆

01. Reach for the Stars

トラック01は「Reach for the Stars」

「Reach for the Stars(「Reach for the Stars」テーマソング)」とディズニーの名曲をあわせた、ショーそのままを味わっていただけるような音源です。

数多くのディズニー映画、ピクサー映画、そしてマーベル映画の名曲がミックスされ、東京ディズニーランドでの感動をそのままに楽しんでいただけるフルバージョンになっています。

オープニング

華やかなファンファーレで幕を開けます。

シンデレラ城の下部には雲のようなスモークが現れ、きらきらと妖精の粉をまきながら宙を舞う美しい妖精、ティンカーベルが登場。

東京ディズニーランドナイトタイムエンターテイメントReach for the Starsでは、ティンカーベルに導かれてたくさんの物語と出会うことができます。

「Reach for the Stars(「Reach for the Stars」テーマソング)」のサビにあわせ、ティンカーベル、ダンボ、ヘラクレスとペガサス、メリー・ポピンズ、アラジン、ジャスミン、プーさん、ベイマックスが次々と映し出されていきます。

疾走感と希望を感じるアップテンポな楽曲で、これから先のシーンに期待感を高めてくれます。

ヘラクレス

ヘラクレスのセリフとともに『ヘラクレス』のシーンに移ります。

ヘラクレスはゼウスの地位を狙うハデスによって人間の世界で育ちますが、神となるために”本当のヒーロー”を目指し、自分探しの旅へ出ます。

そんな作中の名シーンに流れる楽曲「ゴー・ザ・ディスタンス」にあわせ、ヘラクレスやペガサスたちが映し出されていきます。

大迫力のパイロの演出も加わり、力強い歌詞が勇気を与えてくれます。

ウィッシュ

続いてのシーンは2023年12月に公開されたばかりの『ウィッシュ』

シンデレラ城がキラキラとした光の粉に包まれると、願い星のスターが登場し、かわいらしい笑い声を聞かせてくれます。

願いがかなう魔法の王国に暮らす少女アーシャが決意を新たにするシーンで流れる「ウィッシュ〜この願い〜」

アーシャが歌うパワーソングは東京ディズニーリゾートのエンターテイメントプログラム初登場。

願いを思い出しながら鑑賞したくなるシーンです。

メリダとおそろしの森

弓の名手で自由を愛する王女、メリダが主役のシーン。

「運命は私たちの中にある。それを見つめる勇気を持てば、いいだけだ」というメリダのセリフから始まります。

シンデレラ城を所狭しと動き回るメリダの躍動感に釘付け!

愛馬・アンガスが駆ける足音やメリダが弓を放つ音も加わり、爽快の一言です。

『メリダとおそろしの森』のメインテーマ「タッチ・ザ・スカイ」に合わせ、『あの夏のルカ』『ラーヤと龍の王国』のキャラクターたちも登場するので、ぜひパークでチェックしてみてください。

ミラベルと魔法だらけの家

続いては東京ディズニーリゾートのエンターテイメントプログラム初登場の『ミラベルと魔法だらけの家』のシーン。

ルイーサのソロ曲「増していくプレッシャー」にあわせ、シンデレラ城がミラベルたちの住む魔法の家・カシータのようにガタガタと揺れたり形を変えたりと七変化していきます。

力強いメロディーにフレイムキャノンの演出が加わった圧巻のシーンです。

ダンボ

シンデレラ城に大きな満月と美しい星空が映し出されると、『ダンボ』より「私の赤ちゃん」が流れます。

続いて、賑やかな音楽にあわせシンデレラ城がサーカスのテントに様変わり!

サーカスで大舞台に挑戦するダンボの姿や、大空を自由に飛び回る開放感のあるシーン、お母さんのジャンボと幸せな表情を見せるシーンなどダンボの物語をダイジェストで追うことができます。

ティモシーの「できるよ、ダンボ!飛べるよ!」のセリフに背中をおしてもらえるシーンです。

カールじいさんの空飛ぶ家

続いては『カールじいさんの空飛ぶ家』のシーン。

エリーとの約束を果たそうと“パラダイスの滝”へ向かうため、思い出がつまった家に無数の風船を結びつけて大空へ!

組曲のように構成された音楽とともに冒険が進み、数々の困難を乗り越えていく一行。

そしてついに夢に見たパラダイスの滝を見つけると、エリーとの思い出の詰まったアルバムが映し出され次のシーンへと移ります。

プリンセスとプリンスたち

『アラジン』の名曲「ホール・ニュー・ワールド」とともに魔法のじゅうたんに乗ったアラジン、ジャスミンが大空を飛び回ります。

続いて、ディズニープリンセスとプリンスたちが次々に登場!

「ホール・ニュー・ワールド」をベースに「いつか王子様が」や「美女と野獣」、「輝く未来」などのエッセンスを加えたロマンティックな音楽とパイロの演出とともに感動的な空間が広がります。

『プリンセスと魔法のキス』のティアナとナヴィーン王子は東京ディズニーリゾートのエンターテイメントプログラム初登場。

29世紀の地球、700年間ひとりでゴミ処理をしていたロボット・ウォーリーと、ある日出逢った真っ白なロボット・イヴも音楽にあわせ星空を飛び回ります。

マーベル

ウォーリーとイヴが飛び回った星空はそのままさらに上空へとうつり宇宙空間に!

東京ディズニーリゾートのエンターテイメントプログラムに、マーベルキャラクターが初登場します。

ロケット、グルートのコミカルなやりとりは、CD/配信に収録されている楽曲にもしっかりおさめられています。

アイアンマン、ドクター・ストレンジ、アントマン、ワスプ、ソー、キャプテン・アメリカ、スカーレット・ウィッチ、ブラックパンサー、スター・ロード、キャプテン・マーベルらが次々に登場し、レーザーやパイロ、フレイムキャノンで盛り上げます。

「私がアイアンマンだ」、「ワカンダ・フォーエバー」、「アベンジャーズ、アッセンブル!」などの名台詞もたっぷりと聞くことができる、大興奮のシーンです。

ベイマックス

天才少年ヒロが開発した赤のパワードスーツで空を飛ぶことも可能になったベイマックス。

このシーンではサンフランソウキョウの上空を飛んでいるような気分になれる爽快感のある映像を楽しむことができます。

ベイマックス、ヒロ、モチ、フレッド、ゴー・ゴー、ワサビ、ハニー・レモンそれぞれの活躍する姿も見ることができます☆

フィナーレ

フィナーレは多数のキャラクターが大集合!

「Reach for the Stars(「Reach for the Stars」テーマソング)」の疾走感のあるメロディにあわせ次々と印象的なシーンが映し出され、フィナーレを迎えます。

これまで登場してきたキャラクターたちに加え、クリストファー・ロビン、ティガー、イーヨー、ピグレット、ラビット、オウル、カンガ、ルー、ピーターパン、ウェンディ、ジョン、マイケル、ヨロコビ、カナシミ、イカリ、ムカムカ、イイナー、ハズカシ、ビビリ、ダリィ、シンパイ、ウッディ、バズの姿も見ることができます。

豪華なパイロやサーチライト、レーザー、フレイムキャノンの演出で、盛り上がりは最高潮のままフィナーレを迎えます。

02. Reach for the Stars(「Reach for the Stars」テーマソング)

トラック02は「Reach for the Stars(「Reach for the Stars」テーマソング)」

東京ディズニーランドナイトタイムエンターテイメントReach for the Starsのオープニングとフィナーレで使用された楽曲です。

まるで大空に飛び出していくような高揚感あふれるメロディと、背中を押してくれるようなポジティブな歌詞が魅力。

夜空に描かれる物語の世界へといざなってくれるこのテーマソングは、Grayson DeWolfeとChris Sernelが連名で作詞・作曲を手掛けています。

03. Soar

トラック03は「Soar」

プログラム終了後のパークで聴くことができる楽曲です。

「Soar」は「舞い上がる」「飛翔する」というような意味を持ち、シンプルで美しいギターサウンドが印象的。

エンターテイメントの余韻にひたるゲストを優しく包み込んでくれるような一曲になっています。

CDは通常版/限定版の2形態で販売され、限定版はコレクションにもぴったりなキラキラスリーブケース仕様です。

新しい夜のキャッスルプロジェクションの感動をおうちでも楽しめる一枚。

東京ディズニーランド/アルバム『Reach for the Stars』の紹介でした。

寄稿/MezzoMiki(https://mezzomiki.jp/)

編集/あずさゆみ(Dtimes.jp)

Artist Concept Only ©2024 Disney ©Disney/Pixar ©2024 MARVEL

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 楽曲の魅力&エンターテイメントの見どころを徹底解説!東京ディズニーランド/アルバム『Reach for the Stars』 appeared first on Dtimes.