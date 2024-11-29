東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

東京消費者物価指数（11月）08:30

結果 2.6%

予想 2.2% 前回 1.8%（前年比）

結果 2.2%

予想 2.0% 前回 1.8%（生鮮食料品除くコア・前年比)

結果 1.9%

予想 1.9% 前回 1.8%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比）



雇用統計（10月）08:30

結果 2.5%

予想 2.5% 前回 2.4%（完全失業率)

結果 1.25倍

予想 1.24倍 前回 1.24倍（有効求人倍率)



※要人発言やニュース

【米国・中国】

中国が一部の米国製品に対する関税免除を来年2月28日まで延長へ



【中東情勢】

レバノン軍が停戦合意成立後にイスラエルが何度も違反したと指摘

外部サイト