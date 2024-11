「ルパン三世」完全新作となる劇場版アニメ『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE(仮)』が、2025年に全国公開されることが決定。特報が解禁された。本作は、『ルパン三世 DEAD OR ALIVE』以来約30年ぶりとなる2D劇場版アニメーション。監督を務めるのは、近年の「ルパン三世」新作アニメシリーズを数々手がけ、慣れ親しまれてきたルパンの空気感に新時代のテイストを見事融合させ新たな伝説を築きあげている鬼才・小池健。アニメ業界のみに留まらず、様々な映像分野で活躍し独自の世界観を構築してきた小池監督が、今回四半世紀以上ぶりとなる”ルパン三世 2D完全新作劇場版”を描き切る。味のある粗さときめ細やかさをハイレベルに共存させ、最新の技術と表現力を駆使して描かれる、最新作にしてシリーズの原点に迫る究極の「ルパン三世」となる本作は、日本のみならず全世界のファン必見の注目作だ。

このたび、公開決定のニュースとともに、衝撃の特報が解禁された。伝説の怪盗であるアルセーヌ・ルパンの血を引くルパン三世と、矢継ぎ早に表れるシルエットとともに、意味深な言葉を投げかけるおなじみの面々。次元大介、石川五エ門、峰不二子に加え、銭形警部もお目見え。これまでにない危機の到来を予感させるように、大胆な色使いとハードかつスタイリッシュで疾走感にあふれる演出が、画面全体を鮮やかに彩り、深い影と鋭い光のコントラストも相まって、途切れることのない緊迫感に全編息をのむ仕上がりだ。今回、ルパンとその一味が死線をくぐり抜けながらも狙うお宝に隠された秘密は? そして、これまで散々命を狙われてきたルパンに迫る、強大なる新たな敵は一体? 「あなたはまだ本当のルパンを知らない」というキャッチコピーとともに、約30年ぶりの新作にして原点となる”究極”を描く「ルパン三世」2D劇場版が銀幕に登場する期待や歓びも感じさせてくれる。さらに、この新作劇場版公開決定を記念し、本日11月29日より公開となった『ルパン三世 カリオストロの城』通常版の本編上映後に、このほど解禁された本作の特報のロングバージョン(約2分)が上映されることが決定した。WEBでは見られないカットも盛り沢山、いち早くこの新たな世界観に浸る、またとないチャンスをお見逃しなく(※同作のIMAX版では特報の上映はございません)。アニメ映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE(仮)』は、2025年全国公開。