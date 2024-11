2024年12月6日より全国ロードショーされる、ディズニー映画『モアナと伝説の海2』公開を記念したキャンペーンを、全国のアミューズメント施設「ナムコ」対象店舗にて開催!

ナムコポイントアプリで対象店舗をフォローして『モアナと伝説の海2』の映画半券を提示された方に、「オリジナルクリアステッカー」が1枚プレゼントされるキャンペーンです☆

ディズニー映画『モアナと伝説の海2』公開記念キャンペーン in ナムコ

開催期間:2024年12月6日(金)〜2025年1月31日(金)

開催店舗:全国のアミューズメント施設「ナムコ」対象店舗

『モアナと伝説の海2』公開記念キャンペーン in ナムコ を、全国のアミューズメント施設「ナムコ」対象店舗で開催。

ナムコポイントアプリで対象店舗をフォローして『モアナと伝説の海2』の映画半券を提示された方に「オリジナルクリアステッカー」が1枚プレゼントされます。

キャンペーン期間中には、ナムコ限定のぬいぐるみをはじめ、『モアナと伝説の海2』の公開を記念したクレーンゲーム景品が登場する予定です☆

『モアナと伝説の海2』の映画半券提示で「オリジナルクリアステッカー」をプレゼント

サイズ:直径約8cm

キャンペーン期間中、ナムコポイントアプリで対象店舗をフォローして『モアナと伝説の海2』の映画半券をスタッフの方に提示することで「オリジナルクリアステッカー(全1種)」を1枚プレゼント。

さらに、『モアナと伝説の海2』の景品が入っているクレーンゲーム機を一回無料でプレイできるクーポンがアプリ内で配布されます。

※期間中、1店舗につき1回までです

※「オリジナルクリアステッカー」は数量限定のためなくなり次第終了です

※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です

『モアナと伝説の海2』のナムコ限定景品「モアナと伝説の海2 ぬいぐるみ」

登場時期:2024年12月6日より順次

サイズ:高さ 約15cm

種類:全4種(モアナ、シメア、プア、ヘイヘイ)

登場店舗:全国約150店舗のアミューズメント施設「ナムコ」

『モアナと伝説の海2』の公開を記念したナムコ限定のぬいぐるみが、対象店舗に順次登場します。

「モアナと伝説の海2 ぬいぐるみ」は、いっしょにお出かけするのにぴったりな、手のひらサイズのかわいいぬいぐるみ。

ナムコでしか手に入らない、持ち歩きにぴったりなサイズのぬいぐるみに注目です!

ディズニー映画『モアナと伝説の海2』の公開を記念したスペシャル企画。

ディズニー映画『モアナと伝説の海2』公開記念キャンペーン in ナムコは、2024年12月6日より全国のアミューズメント施設「ナムコ」対象店舗にて開催です☆

個性豊かなキャラクターたちの日本版声優が決定!ディズニー映画『モアナと伝説の海2』 個性豊かなキャラクターたちの日本版声優が決定!ディズニー映画『モアナと伝説の海2』 続きを見る

屋比久知奈・小関裕太・鈴木梨央・ソニンら登壇!ディズニー映画『モアナと伝説の海2』ジャパンプレミア 屋比久知奈・小関裕太・鈴木梨央・ソニンら登壇!ディズニー映画『モアナと伝説の海2』ジャパンプレミア 続きを見る

© Disney

©Bandai Namco Amusement Inc.

※予告なしに内容を変更、中止することがあります

※画像はイメージです

※景品・特典は数量に限りがあるため、品切れ場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナルグッズのプレゼントや限定プライズ!ディズニー映画『モアナと伝説の海2』公開記念キャンペーン in ナムコ appeared first on Dtimes.