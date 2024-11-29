中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

27日、国有複合企業、中国中信集団（CITIC）のブースで展示された、中信ダイカスタル自動車用軽量化アルミ部品統合ソリューション。（北京＝新華社記者/張晨霖）

【新華社北京11月29日】中国北京市で開催中の第2回中国国際サプライチェーン（供給網）促進博覧会は今年、先進製造チェーンのエリアを新設し、設計から最終製品への応用までの全産業チェーンを展示している。国内外のスマート製造、先進装備分野の企業が、実物展示やデモンストレーション、インタラクティブ体験などさまざまな方法でデジタル化、ネットワーク化、スマート化された技術の最新成果と応用を紹介している。

中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

27日、交通インフラ大手、中国鉄建のブースで国産超大口径シールドマシンの模型を見学する人々。（北京＝新華社記者/張晨霖）

中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

27日、国有複合企業、中国中信集団（CITIC）のブースで、中信ダイカスタル自動車用軽量化アルミ部品統合ソリューションを見学する人々。（北京＝新華社記者/張晨霖）

中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

27日、国有複合企業、中国中信集団（CITIC）のブースで展示されたドローンの模型。（北京＝新華社記者/張晨霖）

中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

27日、インフラ建設大手、中国交通建設集団のブース。（北京＝新華社記者/張晨霖）

中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

27日、インフラ建設大手、中国交通建設集団のブースで上海洋山第4期自動化埠頭（ふとう）の模型を見学する人々。（北京＝新華社記者/張晨霖）

中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

27日、インフラ建設大手、中国交通建設集団のブースで上海洋山第4期自動化埠頭（ふとう）の模型を見学する人々。（北京＝新華社記者/徐宏岩）

中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

27日、国有複合企業、中国通用技術（集団）のブースで自動化生産ラインの模型を見る人々。（北京＝新華社記者/張晨霖）

中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

27日、ドイツ機械大手、シーメンスのブースで人工知能（AI）を搭載したバーテンダーロボットを見学する人々。（北京＝新華社記者/張晨霖）

中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

27日、鉄道車両大手、中国中車（CRRC）のブースを見学する人々。（北京＝新華社記者/李賀）

中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

27日、鉄道車両大手、中国中車（CRRC）のブースで展示された車両模型。（北京＝新華社記者/張晨霖）

中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

27日、鉄道車両大手、中国中車（CRRC）のブースで展示されたスマート高速鉄道車両CR400BFーZ型「復興号」の模型。（北京＝新華社配信/那宇奇）

中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

27日、自動運転技術を開発する希迪智駕（CiDi）のブース。（北京＝新華社記者/肖恩楠）

中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

27日、自動運転技術を開発する希迪智駕（CiDi）のブースで鉱山採掘システムを見学する人々。（北京＝新華社記者/張豪夫）

中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

27日、交通インフラ大手、中国鉄建のブースで展示されたシールドマシン「京華号」の模型。（北京＝新華社記者/張豪夫）

中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

27日、鉄道車両大手、中国中車（CRRC）のブースを見学する人々。（北京＝新華社記者/尹棟遜）

中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

27日、鉄道車両大手、中国中車（CRRC）のブースで展示された高速鉄道列車の模型を撮影する来場者。（北京＝新華社記者/尹棟遜）

中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

26日、先進製造チェーンエリアを見学する人々。（北京＝新華社記者/張豪夫）

中国サプライチェーン博、先進製造エリアを訪ねて

26日、先進製造チェーンエリアを見学する人々。（北京＝新華社配信/那宇奇）