»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢10ÂåºÇ¸å¤ÎÇ¯¤Ë¡Öº£¤ÎÇ¯Îð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È½Ð²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡²ÎÉñ´ì¼ÔÌò¼Ô¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ê19¡Ë¤¬29Æü¡¢¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ÎÉñ´ìNEXT¡ØÛ°¤Î¿¹¤ËÀ³¤àµ´¡Ù¸ø³«ÉñÂæ·Î¸Å¤Ë»²²Ã¤·¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤Ã¤³¤ê¤¸¤ã¤ì¹ç¤¤⋯Èï¤êÊª¤Ç´é¤ò±£¤µ¤ì¤ëÈø¾å±¦¶á
¡¡10ÂåºÇ¸å¤ÎÇ¯¤ËÉã¿Æ¤Î¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ìò¼Ô¿Ø¤È¶¦¤ËÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿À÷¸ÞÏº¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖºîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤«¡¢¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç½Ð²ñ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤ÎÇ¯Îð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¥·¥å¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Á°¤À¤È¤Þ¤À»Ò¤É¤â²á¤®¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ïº£½Ð²ñ¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¥·¥å¥Æ¥ó¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÌò¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØÛ°¤Î¿¹¤ËÀ³¤àµ´¡Ù¤Ï¾¾ÃÝ¤È·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ÖInouekabukiShochiku Mix¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¡¢2007Ç¯¤Ë»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ê¸½¡§¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë½é±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¡È²ÎÉñ´ìNEXT¡É¤È¤·¤ÆÌó17Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£¤Þ¤¿¡¢²ÎÉñ´ìNEXT¤È¤·¤Æ¤Ï2015Ç¯¤Î¡Ø°¤×·Î®°Ù¡Ù¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¡Ø¥ê¥Á¥ã¡¼¥É»°À¤¡Ù¤ò²¼Éß¤¤Ë¡¢¸»Íê¸÷¤ÎÂç¹¾»³¤Ç¤Î¡Ö¼òÆÝÆ¸»ÒÅÁÀâ¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢±³¤ÈÍßË¾¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ëÃË¤Î±É¸÷¤ÈÇËÌÇ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«ÉñÂæ·Î¸Å¡¦°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥é¥¤¤È¥¨¥¤¥¢¥ó¹ñ¤ÎÉð¾¡¦¥µ¥À¥ß¥Ä¤ÎÆóÌò¤ò¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¶Ð¤á¤ë¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡¢Èø¾å¾¾Ìé¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃæÂ¼»þÂ¢¡¢ºäÅì¿·¸ç¡¢Èø¾å±¦¶á¡¢ß·Â¼½¡Ç·½õ¡¢ÂçÃ«×¢ÂÀÏº¡¢»ÔÀî±îÌï¡¢ÊÒ²¬µµÂ¢¡¢ºäÅì×½½½Ïº¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤Ï¿·¶¶±éÉñ¾ì¤¬12·î26Æü¤Þ¤Ç¡£ÇîÂ¿ºÂ¤Ï2025Ç¯2·î4Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤Ã¤³¤ê¤¸¤ã¤ì¹ç¤¤⋯Èï¤êÊª¤Ç´é¤ò±£¤µ¤ì¤ëÈø¾å±¦¶á
¡¡10ÂåºÇ¸å¤ÎÇ¯¤ËÉã¿Æ¤Î¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ìò¼Ô¿Ø¤È¶¦¤ËÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿À÷¸ÞÏº¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖºîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤«¡¢¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç½Ð²ñ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤ÎÇ¯Îð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¥·¥å¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÛ°¤Î¿¹¤ËÀ³¤àµ´¡Ù¤Ï¾¾ÃÝ¤È·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ÖInouekabukiShochiku Mix¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¡¢2007Ç¯¤Ë»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ê¸½¡§¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë½é±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¡È²ÎÉñ´ìNEXT¡É¤È¤·¤ÆÌó17Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£¤Þ¤¿¡¢²ÎÉñ´ìNEXT¤È¤·¤Æ¤Ï2015Ç¯¤Î¡Ø°¤×·Î®°Ù¡Ù¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¡Ø¥ê¥Á¥ã¡¼¥É»°À¤¡Ù¤ò²¼Éß¤¤Ë¡¢¸»Íê¸÷¤ÎÂç¹¾»³¤Ç¤Î¡Ö¼òÆÝÆ¸»ÒÅÁÀâ¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢±³¤ÈÍßË¾¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ëÃË¤Î±É¸÷¤ÈÇËÌÇ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«ÉñÂæ·Î¸Å¡¦°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥é¥¤¤È¥¨¥¤¥¢¥ó¹ñ¤ÎÉð¾¡¦¥µ¥À¥ß¥Ä¤ÎÆóÌò¤ò¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¶Ð¤á¤ë¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡¢Èø¾å¾¾Ìé¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃæÂ¼»þÂ¢¡¢ºäÅì¿·¸ç¡¢Èø¾å±¦¶á¡¢ß·Â¼½¡Ç·½õ¡¢ÂçÃ«×¢ÂÀÏº¡¢»ÔÀî±îÌï¡¢ÊÒ²¬µµÂ¢¡¢ºäÅì×½½½Ïº¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤Ï¿·¶¶±éÉñ¾ì¤¬12·î26Æü¤Þ¤Ç¡£ÇîÂ¿ºÂ¤Ï2025Ç¯2·î4Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¡£