ÀÐÀîÎË¡Ö¼¹Ç°¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤»ý¤Æ¤ë¤«¡×¡¡70¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²ÉÔÈ¯¤âµÕÅ¾¾Þ¶â²¦Äü¤á¤Ê¤¤¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥«¥Ã¥×
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥«¥Ã¥×Âè2Æü¡Ê2024Ç¯11·î29Æü¡¡ÅìµþÅÔ¡¡Åìµþ¤è¤ß¤¦¤êCC¡á7002¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡24°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÀÐÀîÎË¡Ê33¡áCASIO¡Ë¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢3¥Ü¥®¡¼¤Î70¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»3¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÇÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È»þÅÀ¤Ç25°Ì¡£ÀÐÀî¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤âÎÉ¤¤¥¹¥³¥¢¤Ï½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¿¤È¤«°¤¤Êý¤Ë¤¤¤«¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬±¦¤Ë¶Ê¤¬¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê²æËý¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç3¥Ñ¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢3ÈÖ¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¥ß¥¹¤·¤ÆÏ¢Â³¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡6ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ï2¥ª¥ó¤·¤Æ2¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç1¤Ä¼è¤êÊÖ¤·¡¢36¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¡¼¥ó¡£¸åÈ¾¤Ï½ù¡¹¤Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÉüÄ´¡£14ÈÖ¤Ï3¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¡¢16ÈÖ¤Ï11¡¦2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥°¥ê¡¼¥óº¸¤Ë³°¤·¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬·¹¼Ð¤ÇÌá¤µ¤ì¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¤«¤é¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ëÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè3ÂÇ¤ò´ó¤»¤Æ²¿¤È¤«¥Ü¥®¡¼¤Ç¼ý¤á¤Æ¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯6°Ì¤ÎÀÐÀî¤¬µÕÅ¾¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤¬É¬¿Ü¡£¤½¤Î¾å¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯1°Ì¤ÎÊ¿ÅÄ¤¬Ã±ÆÈ2°Ì¤è¤ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¾ò·ï¤¬¤Ä¤¯¡£
¡¡¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¡£¡Ö¶ì¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤»¤ë¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò»î¤¹µ¤»ý¤Á¡£1ÂÇ¤Ç¤âÎÉ¤¯¾å¤¬¤ë¼¹Ç°¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤»ý¤Æ¤ë¤«¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤ÎÀï¤¤¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£