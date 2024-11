『ルパン三世』シリーズ完全新作となる劇場版『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE(仮)』が、 2025年全国公開されることが決定した。

本作は、『ルパン三世 DEAD OR ALIVE』以来約30年ぶりとなる2D劇場版アニメーション。『LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標』『LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門』『LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘』など、近年数々の『ルパン三世』新作アニメシリーズを手がけている小池健が監督を務める。

キャストには、ルパン三世役の栗田貫一、次元大介役の大塚明夫、石川五ェ門役の浪川大輔、峰不二子役の沢城みゆき、銭形警部役の山寺宏一とお馴染みの面々が集結した。

あわせて特報映像と場面写真も公開。伝説の怪盗であるアルセーヌ・ルパンの血を引くルパン三世と、矢継ぎ早に表れるシルエットとともに、おなじみの面々である次元大介、石川五エ門、峰不二子、銭形警部が意味深な言葉を投げかける。今回、ルパンとその一味が死線をくぐり抜けながらも狙うお宝に隠された秘密とは。そしてこれまで散々命を狙われてきたルパンに迫る、強大なる新たな敵は一体何者なのか。「あなたはまだ本当のルパンを知らない」というキャッチコピーが、約30年ぶりの新作『ルパン三世』2D劇場版への期待感を煽る。

また、今回の新作劇場版公開決定を記念して、11月29日より公開となった『ルパン三世 カリオストロの城』通常版の本編上映後に、特報映像のロングバージョン(約2分)が上映される。(文=リアルサウンド編集部)