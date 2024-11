EXILE SHOKICHI(EXILE/EXILE THE SECOND)が、FANTASTICS 中島颯太がDJを務める大阪のラジオ局FM802『DESIGN YOUR FANTASTIC FUTURE』の、本日11月29日の放送に生出演する。

今回の放送では、EXILE THE SECONDの新曲「クリスマスツリーが綺麗だから」の初オンエアが決定。メンバー自らが“夏のイメージ”と語るEXILE THE SECONDにとって、キャリア初のクリスマスソングとなる同楽曲は、SHOKICHIの盟友であるニューヨーク在住のプロデューサー SKY BEATZとタッグを組んで作詞作曲を手がけた、ミッドテンポのバラードだ。R&Bをベースにしながら、シティポップの影響も感じさせる暖かいサウンドプロダクションが織りなす同楽曲を、一足早くオンエアする。

番組では新曲の話はもちろん、この1年を駆け抜けてきた『EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2024 “THE FAR EAST COWBOYZ” ~THE ENCORE~』ツアーの話や、発表されたばかりの年末スペシャルライブ『EXILE THE SECOND presents.THE 忘年会!! ~年末になぁーにやってんだよ2024~』の話までトーク。さらに本日は11月29日=いいにくの日ということで、LDHイチの“お肉好き”であるEXILE SHOKICHIとの“お肉トーク”も展開されるかもしれないとのこと。

また、明日30日には大阪ステーションシティ 5Fの時空の広場で開催される『FM802 on-air with TACTY IN THE MORNING 「texcy luxe MY STYLE」』公開収録にもEXILE SHOKICHIが出演予定だ。

(文=リアルサウンド編集部)