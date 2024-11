アニメ「ルパン三世」シリーズの新作映画「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE(仮)」の2025年公開が決まり、特報映像が解禁となりました。「最新作にしてシリーズの原点に迫る究極のルパン三世」になるとのことで、監督は小池健さんが務めます。『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE(仮)』特報 - YouTubeアニメ「ルパン三世」の映画としては、特殊なコラボ作品の「ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE」を除くと、これまでに映画が6作品制作されていて、直近では2019年に「ルパン三世 THE FIRST」が公開されています。

映画『ルパン三世 THE FIRST』予告【大ヒット上映中】 - YouTubeしかしこの作品はフル3DCGアニメーションなので、本作は原作者のモンキー・パンチさん自らが監督した1996年公開の「ルパン三世 DEAD OR ALIVE」以来ほぼ30年ぶりの2D劇場版ということになります。監督は2012年放送のスピンオフ「LUPIN the Third -峰不二子という女-」でキャラクターデザインを担当したのち、2014年から劇場展開された「LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標」「LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門」「LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘」で監督を務めた小池健さん。小池監督の携わったシリーズは、原作の持つハードボイルドな雰囲気を受け継いでいるのが特徴。銭形警部も「ルパンにして毎度毎度出し抜かれる」ような役回りではなく、きっちり追い込んできます。小池監督には「峰不二子の嘘」劇場公開時にインタビューを行っており、どのように作品を組み立てているのかという哲学を垣間見ることができます。「LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘」小池健監督インタビュー、不二子の魅力「知性・美貌・フィジカルの高さ」を引き出した作品作り - GIGAZINEまた、小池さんの「ルパン三世」シリーズ参加を熱望したというプロデューサーの浄園祐さんのインタビューもあわせ読むと、「なぜ小池健監督なのか」ということもわかるはずです。「ファミリールパン」とは異なる新たなルパン「LUPIN THE IIIRD」を生んだ浄園祐プロデューサーにインタビュー - GIGAZINE「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE(仮)」は2025年に劇場公開予定です。ちなみに、本日・2024年11月29日(金)から映画第1作「ルパン三世 カリオストロの城」の劇場公開45周年記念上映が行われています。一部劇場ではIMAXでの上映もあり、本編終了後に「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE(仮)」のロングバージョンの特報映像が見られます。映画『ルパン三世 カリオストロの城』公式サイトhttps://lupin-cagliostro45.com/◆「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE(仮)」作品情報原作:モンキー・パンチ監督:小池健脚本:高橋悠也音楽:ジェイムス下地クリエイティブ・アドバイザー:石井克人アニメーション制作:テレコム・アニメーションフィルム製作・著作:トムス・エンタテインメント配給:TOHO NEXTコピーライト表記原作:モンキー・パンチ ©TMSルパン三世:栗田貫一次元大介:大塚明夫石川五ェ門:浪川大輔峰不二子:沢城みゆき銭形警部:山寺宏一