大人気アニメ『ルパン三世』の完全新作映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE』が、2025年に公開されることが発表された。1996年公開の『ルパン三世 DEAD OR ALIVE』以来、約30年ぶりとなる2Dアニメ劇場版として公開される。公開された特報映像では、伝説の怪盗であるアルセーヌ・ルパンの血を引くルパン三世と、矢継ぎ早に表れるシルエットとともに、意味深な言葉を投げかけるおなじみの次元大介・石川五エ門・峰不二子・銭形警部も登場。

これまでにない危機の到来を予感させるように、大胆な色使いとハードかつスタイリッシュで疾走感にあふれる演出を見ることができ、深い影と鋭い光のコントラストも相まって、途切れることのない緊迫感に全編息をのむ仕上がりになっている。今回の物語は、ルパンとその一味が死線をくぐり抜けながらも狙うお宝に隠された秘密…? これまで散々命を狙われてきたルパンに迫る、強大なる新たな敵…? 「あなたはまだ本当のルパンを知らない」というキャッチコピーとともに、新作にして原点となる“究極”を描く。監督を務めるのは、近年の『ルパン三世』新作アニメシリーズを数々手がけた小池健で、四半世紀以上ぶりとなる“ルパン三世 2D完全新作劇場版”を描き切る。『ルパン三世』は、世界的に有名な大泥棒アルセーヌ・ルパンの孫であるルパン三世と、次元大介、石川五ェ門、峰不二子ら仲間と、宿敵・銭形警部ら個性的なキャラクターが織りなすアクションアニメ。モンキー・パンチさん原作で1967年に漫画の連載がスタートし、アニメシリーズは1971年に初めてテレビ放送。その後もシリーズは続き、2015年には30年ぶりにテレビアニメシリーズが放送され話題となり、近年は2019年に初のフル3DCGアニメ映画が公開、2021年にテレビアニメ第6期が放送され、2022年に少年時代を描いたアニメが配信、2023年には『キャッツ・アイ』とコラボした映画が配信された。■スタッフ情報原作:モンキー・パンチ監督:小池健脚本:高橋悠也音楽:ジェイムス下地クリエイティブ・アドバイザー:石井克人アニメーション制作:テレコム・アニメーションフィルム製作・著作:トムス・エンタテインメント配給:TOHO NEXT■キャスト情報ルパン三世:栗田貫一次元大介:大塚明夫石川五ェ門:浪川大輔峰不二子:沢城みゆき銭形警部:山寺宏一