【埼玉県さいたま市】楽しみながら防災について考える体験型防災フェス「Wish Wish fes.」開催！

「つながることは備えること」をキャッチコピーに掲げ、2014年から毎年「協働型災害訓練」の開催を重ねている協働型災害訓練は、12月7日(土)12:00〜17:30に埼玉スタジアム横の大門上池調節池広場にて、「子どもとペットの大切な命を守るための体験型防災フェス Wish Wish fes.(ウィッシュウィッシュフェス)」を共同開催する。

楽しみながら防災について考えよう

「Wish Wish fes.」は、楽しみながら防災について考えることができるイベント。ハンドメイドマーケット、防災ワークショップ、モルック体験、天体観測会などのイベントコンテンツのほか、キッチンカー、イベントブースも盛りだくさん。消防車やトラック、無料ドッグランやフォトブースも用意される。

ペットを飼っている人、ペットの防災について考えたい人、アウトドアに興味のある人、家族や友人と気軽に楽しみたい人におすすめのイベントだ。入場は無料で、参加コンテンツにより別途料金が必要となる。

2つの無料ドッグランエリアを設置

芝生エリアに2つの無料ドッグランエリアが設置される「WishWishドッグラン」の利用時間は、12:00〜16:00。

「元気エリア(40x30m)」は時間入れ替え制で、小型・中型犬の回が12:00〜12:50/14:00〜14:50、大型犬の回が13:00〜13:50/15:00〜15:50。

「のんびりさんシニア犬さんエリア(20x10m)」の利用時間は、12:00〜15:50。小型犬・愛猫用の思いやりエリアとなる。高齢わんちゃん・肢体不自由わんちゃん優先だ。

ドッグランエリアを利用する際は、おしっこの後の水かけ、うんちの持ち帰りを徹底しよう。

マルシェも開催!

「WishWishマルシェ」は、12:00〜16:00に開催。ペットグッズや防災に役立つ手作り品を中心としたハンドメイド雑貨のお店、小さな子どもから大人まで楽しめる手づくりワークショップ、自慢の商品ばかりを揃えたキッチンカーなどが楽しめる。

モルックを通じて災害時に大切なことを体感

宮代町モルック普及協会による「防災×モルック」は、12:00〜16:00に実施。「防災×モルック」では、モルックを防災のテーマと組み合わせ、災害時におけるコミュニケーションやチームワークの大切さを、モルックを通じて体感できる。また、遊びの中で集中力を養い、予測不能な状況への柔軟な対応力を高めることができる。モルックを楽しむことで自然と人々がつながり、防災時に支え合える地域のネットワークが生まれるはずだ。参加費は500円からのドネーション方式となっている。

ランタンに願い事を書いて飛ばそう



「ランタンフェスティバル」は、12:00〜受付開始、15:00〜ヘリウム注入、16:30〜打ち上げの予定。ランタンに願い事や絵を描いて、埼玉の夜空に飛ばそう。参加費は1基3,500円。ランタンは100基限定で事前予約制、イベントオフィシャルサイトより予約できる。

特別講師を招いて天体観測会を開催

17:00〜18:00には、「天体観望会」が開催される。特別講師の、東京大学大学院理学系研究科天文学卒/理学博士の井原ゆたか先生が、宇宙の神秘や星々の物語をわかりやすく解説してくれる。天体観測初心者も大歓迎だという。星空に魅了される特別な夜を過ごそう。寒さ対策を忘れずに。

「防災キャンプ体験」を実施

また、12月6日(金)15:00〜翌10:00に、「防災キャンプ体験」が実施される。駐車料金1台3000円(税込)で、埼玉スタジアムを見ながら防災体験ができる。

事前申込制となっており、申込は「Wish Wish fes.」InstagramのDMから受け付けている。テントや寝袋等、必要なものは各自用意すること。バーベキューなど火を使う場合は直火禁止で、事前申請と別途2,000円(保険代等)が必要だ。ゴミ等は、各自で持ち帰りを。また、夜間出入りする人は事前に知らせること。一番近いお風呂は、小春日和温泉で24:00まで営業している。詳しい情報は、申込の際に確認を。



なお、駐車場利用の際は、注意事項を確認しておこう。



イベント参加の際の注意点についても確認を。

「Wish Wish fes.」に参加し、いずれくる「その時」に備えて、楽しみながら防災の知識を深めてみては。

Wish Wish fes. オフィシャルサイト:https://wishwishfes.studio.site

Wish Wish fes. Instagram:https://www.instagram.com/wishwishfes

■大門上池調節池広場

住所:埼玉県さいたま市緑区美園2-1-191

(yukari)