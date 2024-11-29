Ìð¸ý¿¿Î¤¡õÀÐÀîÍü²Ú¡¢ÄÔ´õÈþÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤Î·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö²æ¡¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¡¢ÀÐÀîÍü²Ú¤¬£²£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö£Á£í£å£â£á¡¡£²£°£ô£è¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö£Á£í£å£â£á¥Ö¥í¥°¡×¤Î¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ËÜÍè¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬ÅÐÃÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢¥â¡¼Ì¼¡£¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÌð¸ý¤ÈÀÐÀî¤¬¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄÔ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢¡Ö»ä¤¬Ä¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò²ò·è¤·¤¿ÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤¤¤¤»þ¤â¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿»þ¤â¤É¤ó¤Ê»þ¤â¡¢¥¢¥á¥Ö¥í¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à·óÆüµ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Ìð¸ý¤ÈÀÐÀî¤âÄ¹Ç¯¥Ö¥í¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìð¸ý¤â¡Ö¥â¡¼Ì¼¡££Ï£Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Îò»Ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä¤ª»Å»ö¤ò°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤¤Æâ¤«¤é¤ä¤Ã¤È¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÀÐÀî¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È»Ä¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¤Ë»þÂå¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡Ä¡£¥Ö¥í¥°¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÊõÊª¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ö¥í¥°°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿£²¿Í¤À¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¹¹¿·¤¬È¾Ç¯¤Û¤É¶õ¤¡¢¿ôÆüÁ°¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿Ìð¸ý¡Ö¥Ð¥ì¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£¡Ö¡Ê¼õ¾Þ¼Ô¤Î¡Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏËèÆü¹¹¿·¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¡£´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸ì¤ë¤È¡¢ÀÐÀî¤â¡Ö»ä¤â»Ò°é¤Æ¤¬Ë»¤·¤¯¤ÆÆüµ¤ò½ñ¤¯Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡Ä¡£¼ñÌ£¤Î¶Å¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òºî¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥í¥°¤â½ñ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£°ì±þ»£¤ê¤¿¤á¤Æ¤ë¼Ì¿¿¤ä¥Í¥¿¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤ÉÄÔ¤È¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤¬·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Ìð¸ý¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤È¿¶Á¤Ç»ä¤¿¤Á¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£Áí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï£±Æü¤Ë¤·¤Æ¤¹¤°È´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÀÐÀî¤â¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²æ¤¬»Ò¤¬ÁãÎ©¤Ã¤¿¤è¤¦¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£ÄÔ¤«¤é¤Ï»öÁ°¤ËÌ¼¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÀÐÀî¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢´õ¶õ¤Ë¤Ï²æ¡¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£