サーティワンから、クリスマスシーズンにぴったりな新作フレーバー「ベリー ミーツ ピスタチオ」が期間限定で登場!

甘酸っぱいベリーと香ばしいピスタチオが出会った、王道のおいしい組み合わせです☆

サーティーワン「ベリー ミーツ ピスタチオ」

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

※一部店舗では価格が異なります

販売期間:2024年12月1日(日)〜期間限定 ※なくなり次第終了

取扱店舗:全国のサーティワン店舗

サーティワンから期間限定で、12月の新作フレーバー「ベリー ミーツ ピスタチオ」が登場!

王道のおいしい組み合わせ、香ばしいピスタチオ風味のアイスクリームと爽やかで甘酸っぱいベリー風味のシャーベットが楽しめます。

香ばしさや風味にこだわったピスタチオ風味アイスクリームは、隠し味に塩を加えることでコクと甘さが広がり、味わい深いおいしさ。

そこに、甘酸っぱいベリー風味のシャーベットが合わさって、ピスタチオを引き立てます。

さらに、ストロベリーリボンを入れ、ピスタチオとベリーの相性抜群な味わいを堪能できます。

また、ピスタチオとベリーの赤と緑のカラーも華やかで、クリスマスにぴったりです☆

甘酸っぱいベリーと香ばしいピスタチオの素敵な出会いを堪能できる、12月の新作フレーバー。

サーティワンの「ベリー ミーツ ピスタチオ」は、2024年12月1日(日)より期間限定で登場です。

シナモロールやクロミたちも一緒にお祝い!サーティワン「HELLO ICE CREAM!(ハロー アイスクリーム!)」 シナモロールやクロミたちも一緒にお祝い!サーティワン「HELLO ICE CREAM!(ハロー アイスクリーム!)」 続きを見る

サンタクロースや白くまがかわいい!サーティワン「クリスマス アイスクリームケーキ/パーティーセット」 サンタクロースや白くまがかわいい!サーティワン「クリスマス アイスクリームケーキ/パーティーセット」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリスマスカラーの華やかな期間限定フレーバー!サーティーワン「ベリー ミーツ ピスタチオ」 appeared first on Dtimes.