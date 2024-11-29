DEEN、ニューアルバム『ROCK ON！』のジャケット公開
2025年1月22日（水）に発売となるDEENの最新アルバム『ROCK ON！』のジャケット写真が公開となった。
初回生産限定盤はBlu-ray+特典CD付豪華パッケージ仕様で、全公演SOLD OUTのプレミアムライブ『DEEN AOR NIGHT CRUISIN' 〜6th Groove〜』からBillboard Live TOKYO公演をBlu-rayとCDで収録。完全生産限定盤（ファンクラブ限定盤）は未公開映像含むMUSIC VIDEOを11曲収録したBlu-ray＋アナザーブックレット仕様となっている。
2025年1月からは全国7都市をめぐる全国ツアー＜DEEN LIVE JOY-Break26 〜ROCK ON！〜＞が開催となる。アルバム『ROCK ON！』には、全形態に本ツアー会場限定の特典引換券が封入される。またアルバム購入対象者限定のオンライン＆リアルイベントの開催も決定となった。
『ROCK ON！』
【初回生産限定盤（2CD+Blu-ray）】ESCL-6046〜8 ￥9,000+tax ★特典Blu-ray（LIVE）＆特典CD付豪華パッケージ仕様
【完全生産限定盤（CD+Blu-ray）】（ファンクラブ限定盤） ESC8-210〜1 ￥6,000+tax ★特典Blu-ray（MUSIC VIDEO）付アナザーブックレット仕様
【通常盤（CD）】ESCL-6049 ￥3,200+tax
予約 https://erj.lnk.to/tWtDKf
初回生産限定盤
ファンクラブ限定盤
通常盤
＜DEEN LIVE JOY-Break26 〜ROCK ON！〜＞
2025年2月2日（日）Zepp Namba（OSAKA） 開場16：30/開演17：30
2025年2月8日（土）川商ホール（鹿児島市民文化ホール）第2ホール 開場17：00/開演17：30
2025年2月9日（日）Zepp Fukuoka 開場16：30/開演17：30
2025年2月11日（火）Zepp Nagoya 開場16：30/開演17：30
2025年2月16日（日）Zepp Sapporo 開場16：30/開演17：30
2025年2月23日（日）仙台PIT 開場16：30/開演17：30
＜DEEN Christmas Dinner Show 2024＞
開場 17：00/ディナー 18：00/ショー 19：30〜
◆DEENオフィシャルサイト