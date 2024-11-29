＜anti sleeps tour 2024”＞



2024年8月3日（土）、4日（日）愛媛県武道館 ※終了ゲスト：LACCO TOWER、秀吉8月10日（土）、11日（日）サンドーム福井 ※終了ゲスト：Vaundy8月17日（土）、18（日）宮城セキスイハイムスーパーアリーナ ※終了ゲスト：ストレイテナー8月31日（土）、9月1日（日）マリンメッセ福岡A館 ※終了ゲスト：SHISHAMO9月7日（土）、8日（日）静岡エコパアリーナ ※終了ゲスト：ハンブレッダーズ9月21日（土）、22日（日）和歌山ビッグホエール ※終了ゲスト：ゴールデンボンバー9月28日（土）、29日（日）神奈川・Kアリーナ横浜 ※終了ゲスト：優里10月5日（土）、6日（日）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 ※終了ゲスト：ねぐせ。10月12日（土）、13日（日）新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター ※終了ゲスト：My Hair is Bad10月26日（土）、27日（日）さいたまスーパーアリーナ ※終了／配信予定ゲスト：清水依与吏11月9v（土）、10日（日）北海道・真駒内セキスイハイムスーパーアリーナ ※終了ゲスト：マカロニえんぴつ11月16日（土）、17日（日）神奈川・横浜アリーナ ※終了ゲスト：TOMOO11月23日（土）、24日（日）広島グリーンアリーナ ※終了ゲスト：Perfume11月30日（土）、12月1日（日）沖縄アリーナゲスト：BE:FIRST12月10日（火）、11日（水）大阪城ホールゲスト：Saucy Dog12月21日（土）、22日（日）マリンメッセ福岡A館ゲスト：クリープハイプ