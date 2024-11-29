back number 、初のアリーナ対バンツアー＜anti sleeps tour 2024”＞U-NEXTで独占ライブ配信決定
back numberが、現在敢行中の対バンツアー＜anti sleeps tour 2024＞の10月27日に開催された公演の模様を、12月29日にU-NEXTで独占ライブ配信することを発表した。
本ツアーは、16組の豪華アーティストをゲストに迎え全国15カ所32公演で開催されており、配信されるのはさいたまスーパーアリーナで行われたステージだ。この日は清水依与吏（Vo , G）自身が対バン相手となり、back numberの楽曲の弾き語りを披露した貴重な公演となっている。ライブ配信終了後は見逃し配信となるため、ぜひチェックして欲しい。
back number＜love stories tour 2014〜横浜ラブストーリー 2〜＞
back number ＜All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA＞
back number ＜in your humor tour 2023＞
U-NEXT 配信詳細
https://t.unext.jp/r/backnumber
◆back number 配信中一覧ページ
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010389
ライブ配信：12月29日（日）18:00〜ライブ終了まで
見逃し配信：配信準備完了次第〜2025年1月12日（日）23:59まで
※ライブ配信に伴う告知動画には今開催中のツアーの一部ネタバレ映像が含まれるため、注意
＜anti sleeps tour 2024”＞
8月3日（土）、4日（日）愛媛県武道館 ※終了
ゲスト：LACCO TOWER、秀吉
8月10日（土）、11日（日）サンドーム福井 ※終了
ゲスト：Vaundy
8月17日（土）、18（日）宮城セキスイハイムスーパーアリーナ ※終了
ゲスト：ストレイテナー
8月31日（土）、9月1日（日）マリンメッセ福岡A館 ※終了
ゲスト：SHISHAMO
9月7日（土）、8日（日）静岡エコパアリーナ ※終了
ゲスト：ハンブレッダーズ
9月21日（土）、22日（日）和歌山ビッグホエール ※終了
ゲスト：ゴールデンボンバー
9月28日（土）、29日（日）神奈川・Kアリーナ横浜 ※終了
ゲスト：優里
10月5日（土）、6日（日）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 ※終了
ゲスト：ねぐせ。
10月12日（土）、13日（日）新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター ※終了
ゲスト：My Hair is Bad
10月26日（土）、27日（日）さいたまスーパーアリーナ ※終了／配信予定
ゲスト：清水依与吏
11月9v（土）、10日（日）北海道・真駒内セキスイハイムスーパーアリーナ ※終了
ゲスト：マカロニえんぴつ
11月16日（土）、17日（日）神奈川・横浜アリーナ ※終了
ゲスト：TOMOO
11月23日（土）、24日（日）広島グリーンアリーナ ※終了
ゲスト：Perfume
11月30日（土）、12月1日（日）沖縄アリーナ
ゲスト：BE:FIRST
12月10日（火）、11日（水）大阪城ホール
ゲスト：Saucy Dog
12月21日（土）、22日（日）マリンメッセ福岡A館
ゲスト：クリープハイプ
関連リンク
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