back numberが、現在敢行中の対バンツアー<anti sleeps tour 2024>の10月27日に開催された公演の模様を、12月29日にU-NEXTで独占ライブ配信することを発表した。本ツアーは、16組の豪華アーティストをゲストに迎え全国15カ所32公演で開催されており、配信されるのはさいたまスーパーアリーナで行われたステージだ。この日は清水依与吏(Vo , G)自身が対バン相手となり、back numberの楽曲の弾き語りを披露した貴重な公演となっている。ライブ配信終了後は見逃し配信となるため、ぜひチェックして欲しい。

U-NEXT 配信詳細

◆<anti sleeps tour 2024”>配信詳細ページ

https://t.unext.jp/r/backnumber



◆back number 配信中一覧ページ

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010389



ライブ配信:12月29日(日)18:00〜ライブ終了まで

見逃し配信:配信準備完了次第〜2025年1月12日(日)23:59まで

※ライブ配信に伴う告知動画には今開催中のツアーの一部ネタバレ映像が含まれるため、注意

<anti sleeps tour 2024”>

2024年

8月3日(土)、4日(日)愛媛県武道館 ※終了

ゲスト:LACCO TOWER、秀吉



8月10日(土)、11日(日)サンドーム福井 ※終了

ゲスト:Vaundy



8月17日(土)、18(日)宮城セキスイハイムスーパーアリーナ ※終了

ゲスト:ストレイテナー



8月31日(土)、9月1日(日)マリンメッセ福岡A館 ※終了

ゲスト:SHISHAMO



9月7日(土)、8日(日)静岡エコパアリーナ ※終了

ゲスト:ハンブレッダーズ



9月21日(土)、22日(日)和歌山ビッグホエール ※終了

ゲスト:ゴールデンボンバー



9月28日(土)、29日(日)神奈川・Kアリーナ横浜 ※終了

ゲスト:優里



10月5日(土)、6日(日)愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 ※終了

ゲスト:ねぐせ。



10月12日(土)、13日(日)新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター ※終了

ゲスト:My Hair is Bad



10月26日(土)、27日(日)さいたまスーパーアリーナ ※終了/配信予定

ゲスト:清水依与吏



11月9v(土)、10日(日)北海道・真駒内セキスイハイムスーパーアリーナ ※終了

ゲスト:マカロニえんぴつ



11月16日(土)、17日(日)神奈川・横浜アリーナ ※終了

ゲスト:TOMOO



11月23日(土)、24日(日)広島グリーンアリーナ ※終了

ゲスト:Perfume



11月30日(土)、12月1日(日)沖縄アリーナ

ゲスト:BE:FIRST



12月10日(火)、11日(水)大阪城ホール

ゲスト:Saucy Dog



12月21日(土)、22日(日)マリンメッセ福岡A館

ゲスト:クリープハイプ

関連リンク

◆back number オフィシャルサイト

◆<anti sleeps tour 2024”>サイト

◆back number オフィシャルX

◆back number オフィシャルInstagram

◆back number オフィシャルTikTok

◆back number オフィシャルYouTubeチャンネル

さらに、U-NEXTでは以下のライブ映像が11月29日より配信が開始された。back number<love stories tour 2014〜横浜ラブストーリー 2〜>back number <All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA>back number <in your humor tour 2023>