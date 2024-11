ディズニープラスで配信中の全世界を熱狂させるスター・ウォーズオリジナルドラマシリーズ『マンダロリアン』で人気のキャラクター「グローグー」のコレクション「Grogu Cutest In The Galaxy」が誕生!

ぬいぐるみやフィギュア、ファッションアイテムなど、東京コミコン2024の「STAR WARS POP UP STORE/TCC2024」にてより先行発売されます☆

東京コミコン2024「スター・ウォーズ」Grogu Cutest In The Galaxy

東京コミコン2024先行発売日:2024年12月6日(金)

「スター・ウォーズ」オリジナルドラマシリーズ『マンダロリアン』で人気のキャラクター「グローグー」の新コレクション「Grogu Cutest In The Galaxy」が登場!

「ベビー・ヨーダ」の愛称で親しまれる「グローグー」は、ディズニープラスで独占配信中のスター・ウォーズオリジナルドラマシリーズ『マンダロリアン』に初登場するやいなやファンの人気を獲得しました。

「Grogu Cutest In The Galaxy」では、「“はるか彼方の銀河”で最もかわいいキャラクター」として、アジアのポップカルチャーにリスペクトを込めたデザインや色合いを組み合わせ、新しいルックになった「グローグー」が登場。

ファッションアイテムから文房具、雑貨に至るまで、多彩なグッズのラインアップが展開され、東京コミコン2024の「STAR WARS POP UP STORE/TCC2024」にて先行発売されます。

また、2024年12月6日19時より、スター・ウォーズ日本公式インスタグラムで、「グローグー」を起用したオリジナルショートストーリーの配信を開始。

「グローグー」を象徴するいたずらっ子で、ユーモアがあり、そして愛くるしいという魅力の詰まったショートストーリーが、1話目以降は毎月1、2話配信されます。

2025年4月には「スター・ウォーズ」の世界最大かつ究極の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」が、17年ぶりに日本で開催決定。

さらに、2026年5月には「グローグー」も主役級の活躍をすることが期待される、「スター・ウォーズ」劇場公開最新作『マンダロリアン&グローグー(原題)』の公開を控えています。

今後も「グローグー」、そして「スター・ウォーズ」シリーズのさらなる盛り上がりに注目です☆

スター・ウォーズ ミルキーボアBIGぬいぐるみ〜グローグー〜(ノーマル)

価格:3,960円(税込)

「グローグー」をデザインしたBIGサイズのぬいぐるみ。

大きな瞳や大きな耳も再現されています。

足の裏に刺しゅうされた”G”のロゴもポイントです。

フーディ(全2種)

価格:8,800円(税込)

「グローグー」がデザインされたフーディ。

星々を散りばめた背景や、「グローグー」のキラキラな瞳もポイントです。

カラートート(全3種)

価格:1,980円(税込)

「グローグー」が大きくプリントされたトートバッグ。

上目遣いのかわいい表情に胸がきゅんとしそう。

ヘアバンド (全1種)

価格:2,750円(税込)

「グローグー」のお顔をデザインしたヘアバンド。

うるうるとした瞳がポイントです。

チャームポイントの大きな耳も立体的にあしらわれています。

前髪クリップ

価格:1,100円(税込)

2種類のデザインが楽しめる、前髪クリップセット。

手にカエルを持っている姿と、カエルを食べている姿です。

メイクや洗顔をする時に便利な前髪クリップです。

バッグチャーム(全2種)

価格:各1,408円(税込)

全2種類のバッグチャーム。

1つ目は、「グローグー」が”FROM A GALAXY FAR FAR AWAY”の文字を掲げているようなデザイン。

2つ目は、「グローグー」が手を伸ばすデザインです。

【コスベイビー】『スター・ウォーズ/グローグー:キューテスト・イン・ザ・ギャラクシー』[サイズS]グローグー(フローティング・ポッド)

価格:4,000円(税込)

フィギュアシリーズの「コスベイビー」から、「グローグー」のフィギュアが登場。

「グローグー」が身を乗り出しているかわいいデザインです。

ブルーマカロン?クッキー

価格:1,188円(税込)

「グローグー」らしいカラーのマカロン風クッキー。

クッキーを食べている「グローグー」がデザインされたかわいいパッケージにも注目です。

アクリルカードコレクション(全10種)

価格:715円(税込)

全10種類が展開されているアクリルカードコレクション。

SNSの投稿風のデザインです。

「グローグー」の様々な表情を楽しめます。

メッシュポーチ(全1種)

価格:1,980円(税込)

「グローグー」が刺繍で表現された、存在感抜群なポーチ。

メッシュ素材なので中身を確認しやすいポーチです。

「Grogu Cutest In The Galaxy」グッズ取り扱い予定店舗

Disney THE MARKET:

愛知 松坂屋名古屋店 本館7階大催事場:2024年12月11日(水)〜12月24日(火)(最終日は午後5時終了)

東京 伊勢丹新宿店 本館6階 催物場:2025年1月5日(日)〜1月12日(日)(最終日は午後6時終了)

STAR WARS POPUP STORE by Small Planet(東急プラザ銀座 3F):2024年12月18日(水)〜1月19日(日)

「Grogu Cutest In The Galaxy」のグッズが、愛知、東京で開催される「Disney THE MARKET」に登場。

また、東急プラザ銀座にて実施される「STAR WARS POPUP STORE by Small Planet」でも販売される予定です。

『マンダロリアン』の人気キャラクター「グローグー」のグッズコレクションが登場。

「Grogu Cutest In The Galaxy」は、東京コミコン2024の「STAR WARS POP UP STORE/TCC2024」にて2024年12月6日(金)より先行販売されます☆

