福岡三越にて「ハローキティ」の50周年をお祝いする、限定グッズやフォトスポットが登場する「Hello Kitty 50th Anniversary Market」を開催!

また、「サンリオキャラクターズ」のグッズ約1,000点が集まる「サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP」も同時開催されています☆

福岡三越「Hello Kitty 50th Anniversary Market」

場所:福岡三越 9階 三越ギャラリー

会期:2024年11月29日(金)〜12月15日(日)午前10時〜午後7時(最終日午後5時終了)

入場:無料

福岡三越では、11月29日(金)から12月15日(日)の期間「Hello Kitty 50th Anniversary Market」を開催中!

世界中で愛され続けている、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の、50周年を記念したイベント限定アイテムやフォトスポットが登場しています。

また「サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP」も同時開催。

「ハローキティ」をはじめ、サンリオキャラクターズの約1,000点のバラエティ豊かなグッズが展開されます。

今回は、イベントでしか手に入らない「Hello Kitty 50th Anniversary Market」 限定グッズなどの一部を紹介していきます☆

福岡三越限定「吸水コースター」

価格:1,320円(税込)

販売数量:300点限定

購入可能数:一人1点

素材:白雲石

サイズ:約直径10×厚さ0.8cm

アニバーサリー感あふれる、かわいいコースター。

福岡三越会場限定販売商品。

記念に購入しておきたい、数量限定グッズです。

イベント限定「デニムバッグ【パーティタイム!】」

価格:3,850円(税込)

素材:デニム

サイズ:約タテ39×ヨコ37×マチ10cm

カジュアルに持ち歩ける、デニム素材のトートバッグ。

「ハローキティ」の帽子をかぶった「シナモロール」「ポムポムプリン」「マイメロディ」「クロミ」といっしょにパーティタイムを楽しむ、ハッピーな刺繡が施されています☆

イベント限定「きらきらフレームパスケース マーケット/チラシ」

価格:各1,100円(税込)

種類:全2種(マーケット、チラシ)

素材:PVC・シリコーン

サイズ:約タテ12×ヨコ8cm

キラキラのラメがかわいいパスケースが、2種類のデザインで登場。

「マーケット」は、赤いフレームが目を引くデザインに仕上げられています。

「チラシ」は、りんごや虹のイラストが散りばめられたキュートなデザインです☆

イベント限定「<横浜文明堂> カステラ」

価格:1,404円(税込)

入り数:1個

サイズ:約タテ9×ヨコ10×高さ6cm

「ハローキティ」と双子の妹「ハローミミィ」が、50の文字を持つイラストがかわいらしいカステラ。

2人のアートを使用したボックスデザインもポイントです☆

ハローキティ マスコット

素材:ポリエステル

何種類も集めたくなる、かわいい「カラフルバニーマスコット」

各種お一人様一個の購入制限があります。

オンラインストア受注販売「ハローキティ ディスプレイサイズぬいぐるみ」

価格:176,000円 (税込)

素材:ポリエステル

サイズ:約幅77×奥行67×高さ100cm

全長100センチメートルのビッグな「ハローキティ」のぬいぐるみ。

お座りポーズがかわいい存在感抜群なグッズです。

※オンラインストアでの受注販売

※注文後、約120日でのお届けです

会場先行発売商品

会場限定商品に加え、イベント会場先行での販売グッズも盛りだくさん!

水色を基調にした爽やかなハローキティグッズや、

シリアルナンバー入りのぬいぐるみの先行販売も!

「Hello Kitty 50th Anniversary Market」限定のフォトスポット

会場内に「Hello Kitty 50th Anniversary Market」限定のフォトスポットが登場!

50周年記念のお祝いに 一緒に写真を撮って、思い出を残すことができます。

※カメラなどの撮影機器は持参となります

※会場が混雑している場合は、待ち時間が発生する場合があります

※フォトスポットのデザインは変更になる場合があります

【同時開催】サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP

「ハローキティ」&「サンリオキャラクターズ」のグッズが大集合した『サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP』も同時開催。

大人気のシナモン、

クロミ&マイメロディ、

はんぎょどん&バッドばつ丸など

約1,000点のバラエティ豊かなラインアップが揃います。

50周年のアニバーサリーにふさわしい、おしゃれで特別なグッズが揃う「ハローキティ」のマーケット!

「Hello Kitty 50th Anniversary Market」は、2024年11月29日(金)から12月15日(日)まで、福岡三越 9階 三越ギャラリーで開催中です。

©’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L650985

