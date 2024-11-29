オリックス新人入団会見開始 ドラ1麦谷は背番号8、ドラ2寺西が宮城の背番号13引き継ぐ
オリックスの新人入団会見が29日、大阪府内のホテルでスタートした。
ドラフト1位の富士大・麦谷祐介外野手らを筆頭に、育成選手を含めて全12選手が登壇。麦谷は背番号8に身を包み、ドラフト2位の日体大・寺西は今季まで宮城が付けていた背番号13を背負うことになった。
以下は新人選手の名前と背番号。
ドラフト1位 麦谷祐介外野手（22＝富士大）背番号8
2位 寺西成騎投手（22＝日体大）背番号13
3位 山口廉王投手（18＝仙台育英学園高）背番号47
4位 山中稜真捕手（23＝三菱重工East）背番号50
5位 東山玲士投手（24＝ENEOS）背番号45
6位 片山楽生投手（22＝NTT東日本）背番号49
育成ドラフト1位 今坂幸暉内野手（18＝大阪学院大高） 背番号051
2位 清水武蔵内野手（21＝BC栃木）背番号052
3位 上原堆我投手（17＝花咲徳栄高）背番号053
4位 寺本聖一外野手（21＝広島経済大）背番号054
5位 田島光祐捕手（24＝BC信濃）背番号055
6位 乾健斗投手（18＝霞ケ浦高）背番号056