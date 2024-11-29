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　オリックスの新人入団会見が29日、大阪府内のホテルでスタートした。

ドラフト1位の富士大・麦谷祐介外野手らを筆頭に、育成選手を含めて全12選手が登壇。麦谷は背番号8に身を包み、ドラフト2位の日体大・寺西は今季まで宮城が付けていた背番号13を背負うことになった。

　以下は新人選手の名前と背番号。

　ドラフト1位　麦谷祐介外野手（22＝富士大）背番号8

　2位　寺西成騎投手（22＝日体大）背番号13

　3位　山口廉王投手（18＝仙台育英学園高）背番号47

　4位　山中稜真捕手（23＝三菱重工East）背番号50

　5位　東山玲士投手（24＝ENEOS）背番号45

　6位　片山楽生投手（22＝NTT東日本）背番号49

　育成ドラフト1位　今坂幸暉内野手（18＝大阪学院大高）　背番号051

　2位　清水武蔵内野手（21＝BC栃木）背番号052

　3位　上原堆我投手（17＝花咲徳栄高）背番号053

　4位　寺本聖一外野手（21＝広島経済大）背番号054

　5位　田島光祐捕手（24＝BC信濃）背番号055

　6位　乾健斗投手（18＝霞ケ浦高）背番号056