ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、「NO LIMIT! クリスマス」を2025年1月5日(日)まで開催中。この冬でフィナーレを迎える30メートル超えのクリスマス・ツリー「NO LIMIT! パーティ・ツリー」がパークを照らすほか、クリスマスソングに合わせてダンスを楽しめる夜のライブショー「フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ」が開催されている。2024年に開業10周年を迎えた「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」でも、スペシャルなステージやグルメ、グッズなど楽しみがいっぱい。本記事では、ライターと編集がエリアに潜入。今だけの楽しみ方をたっぷり紹介する。

生徒同士はもちろん、カエルたちも息の合った歌声を聞かせてくれる

ショーが終わったあとは、コーラス隊を写真に収めよう

クリスマス・プレート。大きなローストチキンは食べ応え抜群!野菜のローストやスープにほっこり

バタービール “アニバーサリー・マグカップ”。金色の記念ロゴが入った10周年限定カップを持ち帰ろう

ステンレスマグカップ。蓋付きなので、温かい飲み物をゆっくり飲めるのがうれしい

異なるデザインが両面に施されたペンケース

セーターやクッションなど、冬のおでかけやおうち時間が楽しくなるアイテムが充実

■4寮の生徒たちとカエルの美しい歌声にうっとりパフォーマンス・ステージでは、「ホリデー・フロッグ・クワイア」を上演中。4寮の生徒で結成されたコーラス隊による美しいハーモニーを、5年ぶりに復活したウインターバージョンで届けている。全員が息を合わせた歌声も素晴らしいが、生徒それぞれが前に出るパートでは、伸びやかな女声、重厚感ある男声など、メインとなる生徒の個性をたっぷり感じられる。大きく口を開けて盛り上げるカエルたちの伴奏にも注目を。魔法界のクリスマスソングでたっぷり美声を堪能したあとは、写真撮影タイムが待っている。■大きなローストチキンでクリスマス気分を満喫憧れの世界観に浸れる限定グルメも登場。レストラン「三本の箒」で味わえるクリスマス・プレートは、ローストチキンやチポラタソーセージなど、クリスマスらしいごちそうが詰まったワンプレートとスープのセット。肉汁の旨味が詰まったグレービーソースと甘酸っぱいクランベリーソースで味わうチキンはボリューム満点で、骨付きの見た目にも気分が上がる!するりと骨から身が外れるため、切り分けやすいのもうれしい。ローストポテトやグリーンピース、芽キャベツなど付け合わせの野菜もたっぷり盛られている。なめらかな中に程よく具材の食感が残ったポロネギと、ポテトのスープも絶品。魔法界の定番ドリンク、バタービールもお見逃しなく。10周年記念のロゴが入ったマグカップが手に入るのは今だけ!ホグワーツ城を眺めながらアニバーサリーをお祝いしよう。■冬仕様のポーチやマグカップも登場雪が積もったホグワーツ城など、冬の魔法界を表現したグッズも必見。シックなデザインのステンレスマグカップは、たっぷり入るサイズ感と蓋で機能面もバッチリ。ペンケースは、重厚感あるジャガード織りが美しい。赤とネイビーの両面で印象が異なり、優雅に飛ぶ白フクロウと月明かりの中にたたずむホグワーツ城が、それぞれ描かれている。ほかにも、ホグワーツ城のネックレスや2種がセットになった巾着、クリスマスにぴったりなデザインのセーターなど、今だけのアイテムが盛りだくさん。■光に包まれるホグワーツ城にうっとりエリアを回ったあとは、10周年のフィナーレを飾るキャッスル・ショー「ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜」へ。ゆかいなスノーマンが登場したり、ダンスが披露されたりする中、雪化粧をまとい、温かな光に包まれるなど、ホグワーツ城が次々と姿を変えていく。美しい冬の魔法がかけられる様子を、大切な人と見守りたい。ホリデーシーズンのワクワクをたっぷり味わえる「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」。パークでアニバーサリー・イヤーの最後を見届けて。取材・文=上田芽依撮影=大林博之HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM)Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.