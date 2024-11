◆ZEROBASEONE、大雪影響でライブ開始時間変更

【モデルプレス=2024/11/29】ボーイズグループ・ZEROBASEONE(ZB1 読み:ゼロベースワン/略称:ゼベワン)が29日、AICHI SKY EXPO ホールAにて開催する『2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN JAPAN』の開演時間が、韓国の大雪の影響で変更される。同日グループの日本公式サイトにて「韓国の大雪に伴う、交通機関のダイヤ乱れにより、11/29(金)公演の開場・開演時間を1時間変更させて頂きます」と発表。日程は1時間後ろ倒しとなり、開場時間が18時、開演時間が19時となる。

◆ハン・ユジン、年齢の都合上「お見送り会」不参加

◆ZEROBASEONE愛知公演 各変更時間

これに伴い、同日の「終演後全員お見送り会」は、公演所要時間の状況を鑑み、HAN YU JIN(ハン・ユジン)は年齢の都合上不参加に。運営側は「楽しみにしてくださった皆様にご迷惑をおかけし申し訳ございません。何卒ご理解いただけますようお願いいたします」と理解を求めた。(modelpress編集部)【開場】 17:00 → 18:00【開演】 18:00 →19:00【ZEROBASEONE OFFICIAL GOODS 販売】 10:00〜17:30 → 10:00〜18:30【CD販売ブース】10:00〜18:00 → 10:00〜19:00【ZEROSE JAPAN FCブース】 10:00〜17:30 → 10:00〜18:30【ペンライト問い合わせ窓口】 12:00〜17:00 → 12:00〜18:00【Bifesta×ZEROBASEONEブース】 10:00〜17:30 → 10:00〜18:30【Not Sponsored 記事】