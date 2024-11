ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ゆったりとしたシルエットでコーディネートがしやすい、ディズニーデザイン「フェアアイル風ニットプルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「フェアアイル風ニットプルオーバー」ミッキーモチーフ

© Disney

価格:7,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

後ろ:前より少し丈長

<ニット>アクリル65%、ナイロン35%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

フェアアイル風の柄がノスタルジックな雰囲気のニットプルオーバー。

ネイビーを基調とした落ち着きのある大人っぽいカラーリングに、ずらりと並ぶミッキーモチーフもかわいい!

いろいろな着こなしができるややワイドなシルエットなのも魅力的です。

© Disney

裾に前後差があり、スリット入りで着こなしやすいのもポイント◎

背中までぐるりと柄がデザインされています。

© Disney

<素材アップ>

柄部分が二重仕立てになっているので、ぬくもり感アップ!

パンツに合わせればスタイリッシュに、スカートに合わせれば可愛らしく、どのようなボトムスとも好相性。

ゆったりとしたシルエットでコーディネートがしやすい、ディズニーデザイン「フェアアイル風ニットプルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

