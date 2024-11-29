G-FREAK FACTORY、全国ツアーゲスト第二弾発表に10-FEET、The BONEZ、ロットンなど9組
G-FREAK FACTORYが現在、アルバム『HAZE』リリースツアー＜“HAZE” TOUR 2024-2025＞を開催中だ。同ツアーの第二弾ゲストアーティストが発表となった。
◆G-FREAK FACTORY 画像
新たに発表されたのは9組。SHANK、打首獄門同好会、SIX LOUNGE、ヤバイTシャツ屋さん、locofrank、ROTTENGRAFFTY、10-FEET、The BONEZ、KOTORIといった面々だ。
■＜G-FREAK FACTORY “HAZE” TOUR 2024-2025＞
10月19日(土) 千葉・千葉LOOK
ゲスト：LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS
10月20日(日) 栃木・HEAVEN'S ROCK宇都宮VJ-2
ゲスト：TOTALFAT
11月02日(土) 鹿児島・鹿児島CAPARVO HALL
ゲスト：TETORA
11月03日(日) 福岡・小倉FUSE
ゲスト：TETORA
11月16日(土) 兵庫・神戸太陽と虎
ゲスト：MAIKA MC
11月17日(日) 滋賀・滋賀B-FLAT
ゲスト：ENTH
11月30日(土) 青森・弘前KEEP THE BEAT
ゲスト：FOMARE
12月01日(日) 秋田・秋田CLUB SWINDLE
ゲスト：FOMARE
12月07日(土) 三重・松坂M'AXA
ゲスト：バックドロップシンデレラ
12月08日(日) 岐阜・柳ヶ瀬ants
ゲスト：バックドロップシンデレラ
▼2025年
01月18日(土) 福岡・福岡BEAT STATION
ゲスト：SHANK
01月19日(日) 広島・広島LIVE VANQUISH
ゲスト：SHANK
01月25日(土) 宮城・仙台Rensa
ゲスト：打首獄門同好会
01月26日(日) 山形・山形ミュージック昭和セッション
ゲスト：打首獄門同好会
02月01日(土) 京都・KYOTO MUSE
ゲスト：SIX LOUNGE
02月02日(日) 石川・金沢AZ
ゲスト：SIX LOUNGE
02月08日(土) 静岡・静岡UMBER
ゲスト：ヤバイTシャツ屋さん
02月09日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
ゲスト：ヤバイTシャツ屋さん
02月15日(土) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
ゲスト：locofrank
02月16日(日) 宮城・石巻BLUE RESISTANCE
ゲスト：locofrank
02月23日(日) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター
ゲスト：ROTTENGRAFFTY
02月24日(月/祝) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター
ゲスト：10-FEET
03月02日(日) 福島・郡山Hip-Shot Japan
ゲスト：The BONEZ
03月08日(土) 茨城・水戸LIGHT HOUSE
ゲスト：KOTORI
03月09日(日) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA
ゲスト：KOTORI
03月20日(木/祝) 北海道・函館club COCOA
03月22日(土) 北海道・札幌PENNY LANE24
03月23日(日) 北海道・苫小牧ELLCUBE
03月30日(日) 新潟・新潟LOTS
04月05日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
04月06日(日) 香川・高松MONSTER
04月12日(土) 長野・長野CLUB JUNK BOX
04月13日(日) 山梨・甲府KAZOO HALL
04月19日(土) 山口・周南RISING HALL
04月20日(日) 岡山・岡山CRAZY MAMA KINGDOM
05月17日(土) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO) ※ワンマン
▼チケット
前売り\4,000 (税込 / ドリンク別)
※5/17東京公演のみワンマン
※他公演はゲストバンドあり
関連リンク
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