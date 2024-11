ディズニーストアに、2025年の巳年にちなんだコスチュームの「くまのプーさん」たちが登場!

さらに「ミッキー&フレンズ」をモチーフにしただるまや「ベイマックス」デザインのしめ飾り、鏡餅など幅広く展開されます☆

ディズニーストア「2025 干支グッズ」

ディズニーストアに、2025年の干支”巳(ヘビ)”にちなんだコスチューム姿の「くまのプーさん」のぬいぐるみをはじめ、お正月を彩るバラエティ豊かなグッズが登場。

さらに「ミッキーマウス」たちをモチーフにした”だるま”をデザインに取り入れた、門松やしめ飾り、飾り扇子、鏡餅など、本格的で華やかなお正月飾りが展開されます。

ほかにも「ベイマックス」をモチーフにした「NEW YEAR BAYMAX 2025」シリーズ、お正月にぴったりな「うるぽちゃちゃん」ぬいぐるみもラインナップ☆

「くまのプーさん」ETO POOH 2025

発売日:2024年12月3日(火)

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア

干支をモチーフにしたプーさんの大人気シリーズ「ETO POOH」の2025年バージョンが登場。

2025年の巳年にちなんで、「くまのプーさん」と仲間たちが、ヘビのコスチュームを身にまとい、しっぽを頬に引き寄せてぎゅっと抱きしめている様子がかわいいデザインです。

舌をぺろっと出したヘビとウインクしているキャラクターの表情が愛らしく、首に結んだ紅白紐がお正月の雰囲気を引き立てます。

色違いのヘビコスチュームを身に着けたぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、コレクター心をくすぐるシークレットフィギュアや置物などもラインナップ。

一部店舗限定で発売される、白いヘビのコスチュームを着た「くまのプーさん」グッズも注目です。

プーさん ぬいぐるみ(M) ピンク ETO POOH 2025

価格:4,800円 (税込)

サイズ:約 高さ36×幅26×奥行き26cm

「プー&フレンズ」の干支シリーズから、淡いピンク色の巳(ヘビ)コスチュームを着た「くまのプーさん」のぬいぐるみが登場。

2025年の干支にちなんだコスチュームに着替えた「くまのプーさん」が、コスチュームのしっぽをぎゅっと抱えたポーズがかわいい☆

淡く優しい色合いで、ほのぼのとした「くまのプーさん」らしさはそのままなのはもちろん、ぬいぐるみならではの温もりも魅力です。

3店舗限定「プーさん ぬいぐるみ(M) ETO POOH 2025」

価格:4,800円 (税込)

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニーストア.jp

白色の巳(ヘビ)コスチュームを着た「くまのプーさん」のぬいぐるみが、3店舗限定でラインナップ。

舌をペロッとだした巳モチーフのフードは脱がせることもできます。

白色のコスチュームが華やかな、首元に巻いた紅白紐が新年にふさわしいおめでたい雰囲気を演出してくれるグッズです。

「ミッキー&フレンズ」NEW YEAR 2025

発売日:2024年12月6日(金)

販売店舗:ディズニーストア店舗

「ミッキーマウス」たちをモチーフにしただるまをデザインに取り入れた、門松やしめ飾り、飾り扇子、鏡餅など、本格的で華やかなお正月飾りが登場。

さらに、「白河だるま総本舗」と共同企画した白河だるまが2025年も展開されます。

「ミッキーマウス」のだるまは、巳年にちなんでヘビのマフラーを巻いており、「ミニーマウス」はドット柄があしらわれています。

さらに「ドナルドダック」はボーダー、「デイジーダック」はお花といった、それぞれのキャラクターをイメージした柄が特徴で、ポップな色使いが際立つ和モダンなスタイルです。

【白河だるま総本舗】ミッキー だるま NEW YEAR 2025

価格:1,600円 (税込)

サイズ:約高さ5.2×幅4.1×奥行き4.5cm

約300年前から福島県白河市で作られ、人々に愛され続けてきた「白河だるま総本舗」と共同企画した「ミッキーマウス」モチーフのだるま。

ミッキーモチーフのだるまは、和モダンテイストでキャラクターらしさを表現したシックな仕上がりが特徴で、金色の輝きが華やかさを添えています。

幸運をもたらす縁起物として誕生した手作りのだるまはひとつひとつ表情が異なるのも魅力の一つです。

【白河だるま総本舗】ミニー だるま NEW YEAR 2025

価格:1,600円 (税込)

サイズ:約高さ5.2×幅4.1×奥行き4.5cm

色鮮やかなドット柄が華やかさを添えている「ミニーマウス」モチーフのだるま。

和モダンテイストで表現された「ミニーマウス」がかわいい☆

小棚やデスク周りなどのちょっとしたスペースにディスプレイすることができる、ミニサイズで展開されます。

ミッキー&ミニー ぬいぐるみ セット NEW YEAR 2025

価格:2,800円 (税込)

サイズ:

ミッキー 約高さ10×幅9×奥行き9cm

ミニー 約高さ11×幅9×奥行き9cm

心和むだるまデザインを使用した「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」モチーフのぬいぐるみセット。

お正月らしく華やかな雰囲気に仕上げられた、こだわりのデザインです。

ふかふかの座布団はぬいぐるみの柄とお揃いのプリント生地になっています。

ミッキー&ミニー しめ飾り NEW YEAR 2025

価格:3,900円 (税込)

サイズ:約縦22.5×横22×厚み3.4cm

新年のおめでたい雰囲気を演出する、紅白のミッキーアイコン型しめ縄。

かわいらしい「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」モチーフのだるまや、水引きの輪飾りと梅結び、笹の葉、扇をあしらい、随所に金色を盛り込んでお正月らしく華やかに仕上げられています。

短冊には「2025」の年号入りです。

ミッキー&フレンズ 鏡餅 NEW YEAR 2025

価格:950円 (税込)

サイズ:約高さ8.5×幅9.2×奥行き9.2cm

「ミッキーマウス」たちをモチーフにした、かわいい”だるま”デザインの鏡餅。

お正月に欠かせない鏡餅が、キャラクターモチーフのだるまや松竹梅などを描いた華やかでおめでたい台紙にセットされています。

お餅の上の橙が、丸い耳がかわいいミッキーアイコンになっているのもポイントです。

「ベイマックス」NEW YEAR BAYMAX 2025

発売日:2024年12月6日(金)

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

「ベイマックス」をモチーフにしたお正月グッズ「NEW YEAR BAYMAX 2025」もラインナップ。

白をベースに金や赤の差し色がアクセントとなったシンプルで上品なデザインです。

しめ飾りや鏡餅などのお正月飾りをはじめ、ランチョンマットや豆皿といった新年の食卓を華やかに彩るテーブルウェアが用意されます。

そのほか、ぬいぐるみやマスコット、シークレット巾着などバラエティ豊かなグッズが登場です☆

ベイマックス&モチ ぬいぐるみ 鏡餅 NEW YEAR BAYMAX 2025

価格:4,400円 (税込)

サイズ:約高さ19×幅16×奥行き16cm

「ベイマックス」をモチーフにした、和テイストの鏡餅デザインが魅力的なぬいぐるみ。

「ベイマックス」のボディのようにぽってりとしたフォルムのお餅はもっちもちの感触です。

お餅の上にのった橙には、耳のようにふたつ付いた緑色の葉がかわいい、ネコキャラクター「モチ」のお顔がデザインされています。

ベイマックス ぬいぐるみ NEW YEAR BAYMAX 2025

価格:3,000円 (税込)

サイズ:約 高さ15×幅14.5×奥行き14.5cm

「ベイマックス」のニューイヤーデザインを使用した、心和むだるま風ぬいぐるみ。

「ベイマックス」らしい真っ白ボディにゴールドを効かせ、華やかに仕上げられた”だるま”デザインのぬいぐるみです。

表面素材は、お正月らしく「ちりめん生地」で出来ています。

ベイマックス&モチ しめ飾り NEW YEAR BAYMAX 2025

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約縦14.5×横15.5×厚み3.9cm

ちょっとしたスペースにも飾りやすい、小さめサイズの「ベイマックス」と「モチ」のしめ飾り。

新年にふさわしい白色のしめ縄に、かわいらしい「ベイマックス」と「モチ」のマスコットを飾った輪飾りです。

紅白の梅や南天、松葉、水引きをあしらい、キャラクターらしい配色で華やかに仕上げられています。

お正月にぴったりな「うるぽちゃちゃん」ぬいぐるみ

価格:各1,800円(税込)

発売日:2024年12月6日(金)

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

「うるぽちゃちゃん」から、お正月ならではのデザインがかわいらしい「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「スティッチ」のぬいぐるみが登場。

「ミッキーマウス」は獅子舞、「ドナルドダック」は鏡餅、「スティッチ」は富士山をイメージしたコスチュームをそれぞれ身に着け、赤い座布団にちょこんと座っています。

ミッキー ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん NEW YEAR 2025

サイズ:約高さ13×幅9.5×奥行き8cm

ディズニーストアのぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」に、獅子舞(ししまい)ルックの「ミッキーマウス」が登場。

ししまいの顔がデザインされたフードが愛嬌たっぷりです。

思わずくすっと笑ってしまうような、愛らしいデザインに仕上げられています。

ドナルド ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん NEW YEAR 2025

サイズ:約高さ13.5×幅10×奥行き8cm

お正月らしい”鏡餅”ルックの「ドナルドダック」をデザインした「うるぽちゃちゃん」

淡い色のTシャツに着替えて、首元に紅白飾りを着け、頭に橙をのせた、かがみもちスタイルになっています。

座布団にすわって、うるんだ瞳でこちらを見上げる「ドナルドダック」に心癒やされるぬいぐるみです。

スティッチ ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん NEW YEAR 2025

サイズ:約高さ16×幅13×奥行き8cm

富士山ルックに身を包んだ「スティッチ」の「うるぽちゃちゃん」

“2025”のロゴ入り富士山コスチュームがお似合いです。

2025年の干支、巳(ヘビ)にちなんで、頭にかわいいヘビをのせています。

2025年の干支”巳”のモチーフや縁起の良いアイテムを取り入れたお正月グッズが盛りだくさん。

ディズニーストアにて2024年12月3日より順次販売される「干支グッズ」の紹介でした☆

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

