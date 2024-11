【2024年クリスマスケーキ特集】5000円以下で買えるホールケーキ31選！そろそろ予約を始めましょ

街が煌めきだすこの季節は、クリスマスシーズンの到来を感じさせます。クリスマスに欠かせない存在のホールケーキは、お値段、購入方法、販売時期もそれぞれ違ってどれにしようか迷っちゃいますよね。そこで今回は、都内で買える、味も見た目も楽しめるホールケーキを、税込5000円以下に絞ってご紹介します。予約販売のものは在庫が少なくなってきているのものもあるから、早めのチェックがおすすめですよ。

キティちゃんと仲間たちがとってもファンシー/サーティワン© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652466まずはじめにご紹介するのは、「 サーティワン 」のキティちゃん50周年をお祝いした特別な「ハローキティ 50th クリスマス アイスクリームケーキ」(約16cm:税込4000円)。ケーキ上には、キティちゃんとお揃いのリボンカチューシャを付けた、サンリオのキャラクターたちが勢揃いしています。砂糖菓子で作られたサンリオキャラクターたちと一緒に、クリスマスパーティーをしている気分になれるアイスケーキですね。© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652466ケーキについてくるクリスマスツリーなどのピックシートで、ケーキをデコレーションできるのも推しポイント。自分でデコったケーキとその思い出は、きっと記憶に残るはず。アイスは『ベリーベリーストロベリー』『チョコレートチップ』『チョコレート』の王道フレーバーです。付属のろうそく5本に明かりを灯して、年に一度の特別な日を楽しんでみてくださいね。食べ終わったあとには、キティちゃんデザインが施された、フィルムや台紙にもぜひご注目を。「ハローキティ 50th クリスマス アイスクリームケーキ」■モバイルオーダーで予約 ※対象店舗のみ予約期間:〜12月22日(日)※予定販売数に達し次第終了受取期間:12月21日(土)〜25日(水)■店舗で予約予約期間:10月15日(火)〜※予定販売数に達し次第終了受取期間:予約時に確定特設ページhttps://www.31ice.co.jp参照元:B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 プレスリリースピンクのケーキってかわいすぎない?/パティスリー ノリエノリ「パティスリー ノリエノリ」の「パルファン」(約9cm:税込3780円)は、ピンクとホワイトの組み合わせがとってもファンシー。ホワイトチョコレートのグラサージュには、真冬のフランス庭園を思わせるバラがあしらわれています。隠し味にバラを使ったこのケーキは、フランス産の紅茶と白桃などのフルーツ、花の香りが口の中にふわっと広がるそうですよ。「パルファン」予約受付:〜12月16日(月)17:00※ネット予約限定、予定販売数に達し次第終了受取場所:渋谷スクランブルスクエア 東急フードショーエッジ受取期間:12月24日(火)、25日(水)東急 予約サイト:https://www.tokyu-dept参照元:渋谷スクランブルスクエア株式会社 プレスリリース真っ赤なハートにずっきゅん/レセンシエル香りがコンセプトの「レセンシエル」から登場するのは、かわいいハート型の「ジョワイユ ノエル」(約12cm:税込4200円)。ハートはバニラのババロアでできていて、中にはいちごのジュレが入っています。ケーキの上には、華やかな香りのローズ味のマカロンものっていて、おいしさ盛りだくさん。食べるのがもったいないほどのハート型のビジュアルは、写真映えもばっちりです。「ジョワイユ ノエル」予約受付:〜12月16日(月)17:00※ネット予約限定、予定販売数に達し次第終了受取場所:渋谷スクランブルスクエア 東急フードショーエッジ受取期間:12月24日(火)、25日(水)14:00〜20:00東急 予約サイト:https://www.tokyu-dept参照元:渋谷スクランブルスクエア株式会社 プレスリリースピスタチオとラズベリーの味わいに酔いしれて/資生堂パーラーピスタチオが好きな人におすすめしたいのが、「資生堂パーラー」の「ピスターシュ ドゥ ノエル」(約12cm:税込4320円)。コクのあるピスタチオムースの中に、ラズベリームースとジュレが入ったバランス最高のケーキです。ピスターシュクリームとシャンティショコラによって作られた、フリルのデコレーションが華やかな雰囲気たっぷり。濃厚な味わいが得られること間違いなしのこのケーキは、渋谷スクランブルスクエアにて販売されますよ。「ピスターシュ ドゥ ノエル」受取場所:渋谷スクランブルスクエア1階販売期間:12月23日(月)〜25日(水)※数量限定130点参照元:渋谷スクランブルスクエア株式会社 プレスリリースピスタチオケーキ断面の模様がアートすぎる/DEAN & DELUCA「DEAN & DELUCA(ディーン&デルーカ)」から今年も登場する「ピスタチオチェッカーケーキ by DEAN & DELUCA」(約12cm:税込4752円)は、断面のチェッカー模様が芸術的。ピスタチオクリームが表面にあしわられたスポンジのあいだには、フランボワーズジャムが塗られています。味も見た目もパティシエのセンスが光る、大満足のクリスマスケーキですね。「ピスタチオチェッカーケーキ by DEAN & DELUCA」予約期間:〜12月8日(日)※予定販売数に達し次第終了受取期間:12月21日(土)〜25日(水)13:00以降予約ページ:https://www.deandeluca参照元:株式会社ウェルカム プレスリリース高級感たっぷりなケーキが勢揃い/モンサンクレール今年のクリスマスは平日だから、少人数でこじんまりパーティーする人もきっといるはず。バラエティ豊富なコンパクトケーキが、「モンサンクレール」から出ていますよ。「エトワール(étoile)」(約6.5cm:税込3800円)は、つるんとしたクリスマスツリーのような見た目の、食べきりサイズケーキです。まろやかな風味が特徴のイタリア産ピスタチオを最大限に生かすため、動物性の食材を最小限に抑えているそう。ミルクの代わりにアーモンドを使用した、軽やかなミルクチョコレートとホワイトチョコクリームは、ピスタチオとの相性抜群です。クリスマスプレゼントに見立てて作られた真っ赤な「リュバン(ruban)」(約10cm:税込4800円)は、いちご味のティラミス。生クリームと濃厚なバスクフロマージュを合わせたムースに、いちごのジュレやマスカルポーネクリーム、芳醇なカフェの生地を重ね合わせた、美しいケーキの断面にもご注目。一見シンプルないちごのショートケーキ「ノエルガトー(Noël Fraise)」(約9cm:税込3300円/約12cm:税込4400円)は、改良を重ねた小麦や卵のセレクトや配合による、ふんわり感が魅力。数種類のクリームをブレンドした口当たりのよい生クリームと、バニラがほのかに香るカスタードクリーム、甘酸っぱいいちごが口の中で溶け合う、長く愛されるケーキです。「ノエルセラヴィ(Noël C'est la vie)」(約12cm:税込4840円)は、モンサンクレールのスペシャリテ。絶妙な酸味のショコラムースと香りたつピスタチオのビスキュイ生地に、クレープ生地を薄く伸ばして焼いたものが重なり、旨みや食感を築きあげています。ケーキの周りを包み込むのは、均一に整えられたくちどけのよい甘さのホワイトチョコレートのムースです。「エトワール(étoile)」「リュバン(ruban)」「ノエルガトー(Noël Fraise)」予約期間:〜12月9日(月)18:00※予約方法は店頭、ウェブ※予定販売数に達し次第終了受取場所:モンサンクレール(東京都目黒区自由が丘2-22-4)受取期間:12月21日(土)〜25日(水)「ノエルセラヴィ(Noël C'est la vie)」11月1日(金)〜予約受付中※予約方法は店頭、ウェブ※店頭受け取りの予約は〜12月9日(月)18:00※予定販売数に達し次第終了出荷日:12月13日(金)〜16日(月)公式オンラインストア:https://shop.cake参照元:株式会社アーシュ・ツジグチ プレスリリースベルギー王室ご用達チョコレートブランド/ヴィタメールチョコの本場、ベルギーの伝統的な味を販売する「ヴィタメール」のチョコレートケーキも見逃し厳禁です。「ショコラ・サンバ」(約10.5cm:税込3564円/約15cm:税込4968円)は、柊とチョコプレートがクリスマスムードを演出。過去にルレ・デセール協会のチョコレートトロフィーを受賞した、ヴィタメールを代表するケーキです。クリスマス限定バージョンとなるこのチョコケーキは、雪の結晶がデザインされています。ほかにもバリエーション豊かなケーキが発売されていますよ。「フレーズ・ド・ヴィタメール」(約10cm:税込3564円/約14.5cm:税込4968円)はいちごが、なめらかに口の中で溶けるクリームときめ細やかなスポンジにサンドされています。つやつやの真っ赤なコーティングに心躍る「ルージュ・ラヴィソン」(約10.5cm:税込3780円〜)は、いちごとフランボワーズのムースの中に、ショコラクリームとブリュレ、フランボワーズの果肉感を残したコンフィチュールを閉じ込めているそう。ヘーゼルナッツヌガーとキャラメル、香ばしいプラリネを合わせたミルクチョコレートムースを重ねた「レンヌ・ショコラ」(約12cm:税込4644円)は、表面をミルクチョコレートで覆っています。ケーキのデコレーションの大きなトナカイのチョコレートが、チャーミングなデザインですね。「フレーズ・ド・ヴィタメール」「ショコラ・サンバ」「ルージュ・ラヴィソン」「レンヌ・ショコラ」予約期間:〜12月15日(日)※予約方法は店頭、電話※予定販売数に達し次第終了受取期間:店舗により異なる販売期間:12月23日(月)〜25日(水)※予約分で完売する可能性あり受取店舗一覧:https://www.wittamer参照元:株式会社 エーデルワイス プレスリリースサンタさんたちが愛らしい定番ガトーフレーズ/菓子工房 ヴェールの丘立川にある「菓子工房 ヴェールの丘」は、卵白と卵黄を一緒に泡立てたジェノワーズをたっぷり使った「ガトーフレーズ」(約15cm:税込4900円)の予約を開始していますよ。しっとりとした食感がやみつきになっちゃうかも。なめらかなくちどけのフレッシュな生クリームと、国産いちごで仕上げた間違いないおいしさのケーキです。控えめな甘さの生クリームは、口の中でスッと溶けてなくなるんだとか。デコレーションされているサンタさんたちが、クリスマスムードをより盛り上げてくれそうです。「ガトーフレーズ」予約期間:〜12月15日(日)受取場所:グランデュオ立川1階 木もれび広場 エスカレーター下受取期間:12月23日(月)〜25日(水)12:00〜19:00予約サイト:https://www.net-ekinaka参照元:ジェイアール東日本商業開発株式会社 プレスリリースバターキャラメルのケーキはアイスとしても◎/Butter Butler選りすぐりのバターを使ったスイーツが人気の「Butter Butler」のクリスマスケーキ「バターキャラメルポット」(約10cm:税込2700円)は、バターをきかせたタルト生地のケーキ。タルト生地の器にはカスタードクリーム、ビターなキャラメルソース、マスカルポーネのクリームの3層がドドンと入っています。店頭で冷凍状態にて渡されるこのケーキは、解凍時間によって違ったおいしさになるんだとか。解凍時間3〜4時間が食べごろで、ひんやりなめらかな食感が味わえます。1〜2時間解凍した状態では、アイスケーキとして楽しむことができますよ。両方の味わいを堪能したい人は、半分にわけて解凍時間に差をつけるといいかも。「バターキャラメルポット」予約期間:〜12月20日(金)受取場所:渋谷スクランブルスクエア1階※予約方法は店頭、ネット受取・販売期間:〜12月25日(水)エキュートエディション 予約サイト:https://www.net-ekinaka.com参照元:渋谷スクランブルスクエア株式会社 プレスリリース雪が降り積もったような飽きの来ないケーキ/生クリーム専門店ミルク「生クリーム専門店ミルク」には、降り積もる雪を連想させる特別なスノードームケーキ「生クリームスノードームケーキ」(約14cm:税込3980円)が今年も販売されます。飽きがこないおいしさなんだとか。しっとりしたスポンジ部分には、生クリームのミルキーさをギュッと閉じ込めた「練乳ミルクソース」層を忍ばせています。「生クリームブッシュドノエル」(長さ約16cm:税込3980円)は、雪に覆われた山がモチーフです。生クリームとスポンジのみの究極にシンプルなこのケーキは、こだわりの詰まった生クリームを存分に味わうことができるそうですよ。完全オンライン予約制で、冷凍で自宅に届いて食べごろになるまで約6時間かかるので、はやめに解凍しておくのがいいかも。「生クリームスノードームケーキ」「生クリームブッシュドノエル」11月1日(金)〜予約受付中配送期間:12月11日(水)〜25日(水)※送料一律990円※店頭販売なし公式オンラインストア:https://shop.opefac.com/参照元:株式会社 オペレーションファクトリー プレスリリース北海道のおいしさを味わえる生ケーキ/きのとや生ケーキ作りにこだわりをもつ北海道・札幌の「きのとや」が手掛ける、「ふんわり生フロマージュ」(約12cm:税込4320円)は、フレッシュな味わいの生食用チーズケーキ。このケーキは、北海道産のクリームチーズとマスカルポーネチーズ、生クリーム、ビートグラニュー糖を使用しているそうですよ。やさしい味わいのチーズムースが後を引くおいしさで、パクパク食べられちゃう予感です。レモンのほのかな香りを感じるケーキのスポンジは、きのとや自慢のふわふわ食感が特徴。冷凍された状態で配送されるため、冷蔵庫で10〜12時間ほど解凍してから味わってくださいね。「ふんわり生フロマージュ」オンラインショップにて予約受付中※予定販売数に達し次第終了配送期間:11月29日(金)〜12月22日(日)の金・土・日公式オンラインショップ:https://fluffy-raw-fromage参照元:株式会社きのとや プレスリリース茶屋ならではの抹茶のほろ苦さと旨みを感じて/京はやしや京都の老舗、「京はやしや」が手がける、できたてふわっふわな「サンタのクリスマスケーキ」(約12cm:税込4200円)は『抹茶』『生クリーム』から選べます。ケーキは職人さんが当日ひとつひとつ、手作りしてくれるそうですよ。『抹茶』は石臼挽きの宇治抹茶をふんだんに使った茶屋ならではのクリスマスケーキ。生クリームのミルク感の中に、爽やかな抹茶のほろ苦さと旨みを感じられます。「サンタのクリスマスケーキ」『抹茶』『生クリーム』予約期間:〜12月15日(日)※予定販売数に達し次第終了受取場所:晴海直売所受取期間:12月21日(土)〜25日(水)11:00〜18:00予約ページ:https://shop.kyo-hayashiya参照元:株式会社京はやしや プレスリリースしっとりふわふわな手作りシフォンケーキ/This is CHIFFON CAKEしっとりした口当たりが評判のシフォンケーキ専門店「This is CHIFFON CAKE」には、自宅まで配送してくれるクリスマスケーキが揃っています。サンタさんカラーの「CHIFFON de Noel」(約12cm:税込3300円)は、ニットの編み目をイメージしたというクリームのデコレーションがおしゃれ。いちごのシフォン生地と、真っ白な北海道産生クリームが対照的です。静かなクリスマスを表現したという紅茶のシフォンケーキ、「Earl Grey CHIFFON【christmas】」(約12cm:税込2700円)。付属のミルクティーソースをかければ、濃厚なエスプレッソのような味わいに変化するそうですよ。シンプルなデザインで、クリスマスを厳かに過ごすのもまた一興です。「CHIFFON de Noel」「Earl Grey CHIFFON【christmas】」予約期間:12月21日(土)〜23日(月)着分は〜12月17日(火)18:0012月24日(火)着分は〜12月20日(金)18:0012月25日(水)着分は〜12月21日(土)18:00配送期間:12月1日(日)〜予約ページ:https://thisischiffoncake参照元:株式会社Sweets HD プレスリリースコーヒーバタークリーム味の切り株にわくわくが止まらない/進藤洋菓子店立川にお店を構える「進藤洋菓子店」の「ビュッシュドゥ ノエル」(長さ約10cm:税込4000円)は、フワっとしたスポンジを、苦めのコーヒーバタークリームでコーティング。切り株がモチーフのうずまきロールケーキは、子供心をくすぐってきます。バタークリームと生チョコが使われているから、ずっしりとした食べ応えがありそう。立川で愛される進藤洋菓子店の、人気ナンバーワンケーキです。「ビュッシュドゥ ノエル」予約期間:〜12月15日(日)受取場所:グランデュオ立川1階 木もれび広場 エスカレーター下受取期間:12月23日(月)〜25日(水)12:00〜19:00予約サイト:https://www.net-ekinaka参照元:ジェイアール東日本商業開発株式会社 プレスリリース柿本来の甘さが新鮮なスクエアケーキ/TRUNK(STORE)新鮮さを求めるなら「TRUNK(STORE)」の、石川・能登地方固有の「最勝柿」や特産品の「能登栗」を使った「クリスマスケーキ『NOTO』」(税込3500円)はいかがでしょう。ケーキ中央のジュレには、銘品「能登志賀ころ柿」と生柿の2種類を使い、完熟柿ならではの甘さが生かされています。ジュレをバニラ風味のババロアムースで包むことで、さらに柿の風味が引き立つそう。このクリスマスケーキを食べることで、能登地方の復興にもなりますよ。「クリスマスケーキ『NOTO』」予約期間:〜12月18日(水)※予定販売数に達し次第終了受取場所:TRUNK(STORE)(東京都渋谷区神宮前 5-31 1階)受取期間:12月21日(土)〜25日(水)12:00〜19:00予約ページ:https://trunkstore.official参照元:株式会社TRUNK プレスリリースココロとカラダに優しい3種ケーキ/nagomi.お菓子専門のオンラインストア「nagomi.(ナゴミ)」には、3種のケーキがラインナップ。グルテンフリー対応の「Boule de Noël(ピスタチオとアプリコットのムースケーキ)」(約12cm:税込5000円)は、たっぷりのピスタチオクリーム&食感のアクセントになるローストピスタチオでデザインされたツリーを彩るオーナメントを表現しています。シチリア産・無添加の皮剥きピスタチオをそのままペーストにして使った濃厚でクリーミーなムースの中には、果肉感を残した甘酸っぱいアプリコットのジュレ、すっきりした酸味のパッションフルーツのクリームを重ねているそうですよ。「Bûche de Noël(有機チョコレートと塩キャラメルのムースケーキ)」(約12cm:税込4800円)は、伝統的な“ブッシュドノエル”をアレンジした切り株のようなケーキ。乳化剤・香料不使用の有機チョコレートを使用したケーキのベースも体に優しそう。カカオ分74%の高カカオチョコとミルクチョコをブレンドし、ガナッシュとムースの層にして濃厚ながら軽やかな飽きのこない味わいを実現しているんだとか。キャラメルムース&塩キャラメルソースの程よい甘さがケーキに深みをプラスしています。「Sapin de Noël(ミックスベリーのショートケーキ仕立て)」(約12cm:税込4500円)は、ラズベリーのバタークリームを絞ったクリスマスツリーにアーモンド、エディブルフラワーを添えたかわいらしいケーキ。国産小麦と平飼い卵を使ったしっとりふんわり食感のスポンジ生地に、イチゴとチェリーを合わせた柔らかな甘みのムース&ライチと赤すぐりを合わせた深みのあるムースを重ねたソースをじっくり味わってみてくださいね。■nagomi.予約期間:〜12月17日(火)※予定販売数に達し次第終了※予約方法はウェブ配送期間:12月20日(金)〜25日(水)※時間指定制予約ページ:https://nagomi-avoi.com参照元:AVOI株式会社 プレスリリース人気コラボからカスタード&ショコラ味が登場!/八天堂毎年SNSで話題になるコラボの「J_O CAFE×八天堂 カスタード&ショコラ2024 X’mas Special Box」(約12cm:税込4428円)にも注目です。ラズベリーのグラサージュをバーブル模様にトッピングした表面は、まるでアートのよう。ケーキ内部は「八天堂」のカスタードクリームベースのカスタードムースと、アクセントとなる甘酸っぱいラズベリーが組み合わさっていて、上品な味わいだといいます。付属のクリスマスカードにメッセージを書いて送れば、もっと心温まる日になるはずですよ。「J_O CAFE×八天堂 カスタード&ショコラ2024 X’mas Special Box」予約受付中※予定販売数に達し次第終了配送期間:12月20日(金)〜23日(月)八天堂 オンラインショップ:https://hattendo参照元:株式会社八天堂 プレスリリースフルーツ好きさんにはたまらないタルトケーキ/フルーツピークスフルーツタルト&カフェ専門店「フルーツピークス」全店にて販売される2種ケーキは、タルト好きにはたまらないはず。「あまおういちごのXmas」(約13cm:税込4968円)は、いちごをたくさん食べたい人にもぴったりなタルトケーキ。ぎっしりとあまおうが敷き詰められていて見た目から満足感があります。いろんなフルーツが食べたい人は、「聖なるかがやき」(約13cm:税込4644円)に注目ですよ。10種類以上の極上フルーツが、これでもかというほどに入っています。カラフルなこのケーキは、テーブルに彩りをプラスしてくれるはず。「あまおうのいちごXmas」「聖なるかがやき」予約期間:〜12月17日(火)※予約方法は店頭、電話受取期間:12月21日(土)〜25日(水)公式ホームページ 店舗情報:https://fruitspeaks.jp/shop参照元:株式会社青木商店 プレスリリースチーズケーキが得意なパティスリー/ル・ラピュタ東京チーズにこだわるパティスリーが独自で開発したオリジナル商品が揃う「ル・ラピュタ東京」からお目見えするケーキ1つ目は、「Xmas 25周年チーズケーキ “アニバーサリー”」(約12cm:税込4300円)。濃厚リッチなチーズケーキには、イタリア産のマスカルポーネクリームと、なめらかでクリーミーなデンマーク産、コクのあるオーストラリア産と2種のクリームチーズが使われています。ケーキの表面は、マスカルポーネ入りの上質なカスタードクリームで包まれていますよ。「Xmas 25周年チーズケーキ “アニバーサリー”」予約受付中※予定販売数に達し次第終了受取場所:パティスリール ラピュタ(東京都江戸川区西葛西 3-3-1 1階)受取期間:12月21日(土)〜25日(水)公式オンラインショップ:https://shop.cake-cake参照元:有限会社パティスリールラピュタ プレスリリースプレミアムな抹茶を使ったチョコレートケーキ/アトリエマッチャ「アトリエマッチャ」から2年ぶりに登場するというクリスマスケーキは、人気パティスリーの「オクシタニアル」中山シェフとのコラボレーションによるスペシャルな「松風マッチャオショコラ」(約12cm:税込4800円)。デコレーションされている栗は、切り株をイメージしているそうです。京都宇治のプレミアム抹茶「松風」を贅沢に使用した、エアリーなチョコムースとサクッと香ばしいチョコクランチが織りなすハーモニーを体験してみてくださいね。見た目がスタイリッシュな「松風マッチャオショコラ」で、ちょっぴり大人なクリスマスを過ごすのもいいかも。「松風マッチャオショコラ」予約期間:〜12月20日(金)※予約方法は店頭、電話※予定販売数に達し次第終了受取場所:アトリエマッチャ(東京都中央区銀座8丁目18-3東銀座ビル1階)受取期間:12月21日(日)〜25日(水)9:00〜18:00アトリエマッチャ ホームページ:https://ateliermatcha参照元:TZEN株式会社 プレスリリース