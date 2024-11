四谷「すし匠」出身店主によるばらちらしがなんと2,500円！ クオリティの高さとボリューム感に驚愕！

食通が行きつけにするハイコスパな寿司店を紹介する「秘密の自腹寿司」。食べロググルメ著名人の山本憲資さんのおすすめは、驚きのコスパを誇る、土曜日限定の名店のランチ。

高級寿司の価格は3〜5万円が当たり前になり、以前にも増してハードルの高いものに。一方で、最近は高級店のカジュアルラインの立ち食い寿司が人気だったり、昔からの町寿司が見直されはじめたりしている。本企画では、食通が行きつけにしている町寿司や普段使いしている立ち食い寿司など、カジュアルな寿司店を紹介してもらう。

山本憲資

1981年生まれ。大学卒業後、広告代理店を経て雑誌『GQ JAPAN』の編集者に。テック系からライフスタイル、ファッションまで幅広いジャンルの企画を担当。コンデナストを退職後、Sumallyを起業、2023年10月末に代表を退任し顧問に就任。食だけでなく、アートやクラシック音楽への造詣も深い。

移転したての今が狙い目! 評判の高いちらし寿司とは?

四谷「すし匠」といえば数々の弟子を送り出し、多くの有名寿司店を生んでいる輝かしい名店。その「すし匠」にて長きにわたり腕を磨いたのが「匠 誠」の大将・志村誠さんだ。2017年、新宿に自身の店「匠 誠」を出したが、建物の老朽化などで移転を余儀なくされたこともあり、満を持して慣れ親しんだ四谷へと移転を決めた。

以前の店はビルの中にあったが、こちらは路面店。小体ながらも颯爽とした佇まいにベテランの風格が匂い立つようだ。

黒地に白木の格子戸が映える凛とした佇まい

店内は小さなカウンターのみと潔く、すっきりとモダンにまとめられている。以前の店よりもコンパクトなので付け場との距離感が近く、より目配りが行き届く空間になった。快活で話し上手な大将との楽しい会話もこれなら自然と弾みそうだ。

山本さん

移転前の新宿時代にバラちらしを食べに伺ったのが最初です。

字カウンターはわずか7席のプラチナシート

多彩な経験を積んだ店主が腕を振るう!

「すし匠」出身として知られる大将の志村さんだが、意外にも多彩な経験を積んでいる。調理師学校の卒業後はしばらくその職員として働き、その後に「すし匠」へ。それからも店に立つばかりではなく、客船に乗り込んで料理人を務めたり、海外のホテルで寿司を握ったりと多くの場数を踏んできた。その場数の多さが何事にも動じない余裕を感じさせる。

気さくな人柄の志村誠さん

山本さん

押し付けがましくないしっかりとした接客、清潔感のある内装が通いたくなる理由です。

お得感しかない! 土曜日ランチ限定のちらし寿司とは?

新宿時代から人気を集めているのが、ランチ限定の「バラちらし」だ。かつて「すし匠」でも「バラちらし」を出して名物となったことから始めたという。作り方を見せてもらうと、その具材の多様さに驚いた。

酢飯を入れたどんぶりに煮たしいたけなどの味のついた具と生の魚を重ねる

魚はその時期のものを使うが、この日は小肌、さば、あじ、本まぐろ、きはだまぐろ、きす、鯛、シマアジなど。さらにひと仕事を加えた椎茸、あわび、玉子焼きなど。仕上げには、うにや生しらす、いくら、トビコ、子持ち昆布、キュウリやカイワレ大根などをちらして。およそ30種類という具が美しく盛られていく。

ずらりと並べた具をバランスよく盛り付けていく

たくさんの具を彩りよく盛った「バラちらし」はまるで宝石箱のような美しさ。これだけの具が入って2,500円というから大人気は必然だ。土曜の昼は3回転するというのもうなずける。

もっと食べたいという人には大盛3,000円も用意されている。しかも単に量が多いのではなく、甘エビの塩こうじ漬けや穴子の白焼きなど5種類ほどの具もプラスされるというからうれしい。

土曜日昼限定、1日20食の「バラちらし」2,500円

お吸い物、自家製の漬物がついている

名店仕込みの夜のコースにも注目!

夜のおまかせは「すし匠」と同じく握りの合間に料理を差し込むスタイル。握りは約13貫、茶わん蒸しや季節の野菜のすり流しなど手の込んだものも入る料理が約10品となかなかのボリューム。だが緩急をつけて出されるので飽きることなくいい流れで食べさせてくれる。

確かな技術で握る。夜のおまかせは25,000円〜

「すし匠」仕込みの握りは端正で確かな仕事を感じさせる。魚によって、2種類の赤酢を合わせた赤しゃりと4種の酢を合わせた白しゃりを使い分け、それぞれの魚のよさを引き出す。おまかせの最初は必ずこれと決めているという「春子鯛」からスタートだ。

名刺代わりの一貫ともいえる「春子鯛」

しゃりと相性がよく、魚の風味が際立つように軽めに酢で〆た小肌。季節によって、個体によっても微妙に異なる個性からおいしさを引き出す。冬場は皮が厚いので細かく包丁を入れて食べやすくしているという。

香りと味わいが膨らむ赤酢のしゃりが「小肌」の風味を受け止める

「地元らしさを出したい」と出身地山梨の食材を使うのも志村さんの特徴。子供の頃から食べているという、富士吉田の専門店から仕入れた馬刺しの握りもそのひとつだ。まぐろの赤身のように漬けにしているが、ほんの少し入れるという臭み消しの青唐辛子がポイントだ。

漬けにした柔らかい「若馬の特上ヒレ肉の握り」

「食事をする時間を楽しんでいただきたいですね」という志村さんは、馴染みが深い四谷に戻ってますます気力充実。ランチ限定の「バラちらし」はもちろん、夜のおまかせも評判を呼んでいる。席数が少ないので予約をするなら電話が確実だ。

大将の名前からとった店名が誠実さを物語る

<店舗情報>◆匠 誠住所 : 東京都新宿区四谷4-10 金子ビル 1FTEL : 03-3226-2223

※価格は税込。

撮影:片桐圭

取材、文:岡本ジュン、食べログマガジン編集部

