¥Ð¥É¡¦¥Ñ¥êÆ¼¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡¢¥ê¥ª¶â¤Î¾¾Í§Èþº´µª¤È¥Ú¥¢·ëÀ®¡¡ÍèÇ¯1·î¤Î2Âç²ñ¸ÂÄê¡¡¾¾»³¤ÏÂÎÄ´Ä´À°¤ÇµÙÍÜ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¾¾»³ÆàÌ¤¡Ê26¡Ë¤È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»ÖÅÄÀéÍÛ¡Ê27¡Ë¤¬29Æü¡¢¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¾¾Í§Èþº´µª¡Ê32¡¢BIPROGY¡Ë¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖºÆ½Õ´Û¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤âÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Î1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï¡¢BIPROGY½êÂ°¤Î¾¾Í§Áª¼ê¤È½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»ÖÅÄ¡¢¾¾»³¤¬½êÂ°¤¹¤ëºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥Á¡¼¥à¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¾»³¤Ï¹ñºÝÂç²ñÏ¢Àï¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜÂåÉ½ÇÉ¸¯2Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¤ò¼è¤ê»ß¤á¤ÆµÙÍÜ¤ËÀìÇ°¡¢»ÖÅÄÀé¤Ï2Âç²ñ¸ÂÄê¤Ç¾¾Í§¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾Í§¤Ï¡¢16Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ½÷»Ò¥Ð¥Ö¥ë¥¹¤Ç¹â¶¶Îé²Ú¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß¡¢Æ±¶¥µ»¤ÎÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ½é¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£