2024年11月27日に登場した「Raspberry Pi Compute Module 5」は、Raspberry Pi 5と同じSoCやI/Oコントローラーなどを搭載した産業用途および組み込み用途向けのRaspberry Piです。そんなRaspberry Pi Compute Module 5と公式I/Oボードや公式ケースなどをセットにした開発キット「Raspberry Pi Development Kit for Compute Module 5」がGIGAZINE編集部に届いたので、各パーツの見た目や搭載チップを詳しく観察してみました。

Raspberry Pi Compute Module 5 - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/products/compute-module-5/Raspberry Pi Development Kit for Compute Module 5 - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/products/cm5-dev-kit/・目次◆1:開発キットの内容物を確認◆2:Raspberry Pi Compute Module 5◆3:公式ケース「Raspberry Pi IO Case for Raspberry Pi Compute Module 5」◆4:公式I/Oボード「Raspberry Pi Compute Module 5 IO Board」◆5:公式パッシブクーラー「Raspberry Pi Cooler for Raspberry Pi Compute Module 5」◆1:開発キットの内容物を確認これがRaspberry Pi Development Kit for Compute Module 5のパッケージです。中身を引き出します。箱が出てきました。箱は真っ白で製品名やロゴはプリントされていません。箱を開けるとRaspberry Pi Compute Module 5の赤いパッケージが現れました。白い箱の中には、Raspberry Pi Compute Module 5本体、公式クーラー「Raspberry Pi Cooler for Raspberry Pi Compute Module 5」、公式ケース「Raspberry Pi IO Case for Raspberry Pi Compute Module 5」、HDMIケーブル2本、USBケーブル、アンテナ、電源が入っていました。Raspberry Pi Compute Module 5にはUSBポートなどの入出力端子が搭載されていないため、使用時には各種ポートを備えたI/Oボードが必須です。I/Oボードが見当たらなかったので探したところ、公式ケースの中に公式I/Oボード「Raspberry Pi Compute Module 5 IO Board」があらかじめ取り付けられていました。◆2:Raspberry Pi Compute Module 5Raspberry Pi Compute Module 5のパッケージはこんな感じ。箱の中に本体が直接詰め込まれていました。これがRaspberry Pi Compute Module 5です。小さい基盤の上にRaspberry Pi 5と同様のチップが並んでいます。SoCは「Broadcom BCM2712」で、2.4GHzで動作するArmプロセッサ「Cortex-A76」を搭載しています。Raspberry Piの独自開発I/Oコントローラー「RP1」。RAM容量とストレージ容量が基板上で識別できるようになっています。なお、開発キットに付属するRaspberry Pi Compute Module 5はRAM容量が4GBでストレージ容量が32GBです。RAMはSamsungの「K4UBE3D4AB-MGCL」です。これはBroadcom製のイーサネットコントローラー。電源管理チップはルネサス エレクトロニクスの「DA9091」です。無線通信モジュールはこんな感じ。なお、Raspberry Pi Compute Module 5には無線通信モジュール非搭載モデルも存在しますが、開発キットには無線通信モジュール搭載モデルがセットになっています。裏面にはI/Oボードとの接続端子や各種チップを搭載。また、裏面にはSamsungs製のeMMCフラッシュメモリ「KLMBG2JETD-B041」も配置されていました。Raspberry Pi Compute Module 5の重さは実測で13gです。◆3:公式ケース「Raspberry Pi IO Case for Raspberry Pi Compute Module 5」Raspberry Pi IO Case for Raspberry Pi Compute Module 5のパッケージはこんな感じ。Raspberry Pi IO Case for Raspberry Pi Compute Module 5には公式I/Oボード「Raspberry Pi Compute Module 5 IO Board」があらかじめ取り付けられています。なお、単品購入の場合はI/Oボードを自分で用意する必要があります。正面にはHDMIポート2個と有線LANポート、USB Type-Aポート2個、USB Type-Cポート、microSDカードスロット、アンテナ挿入口を搭載。アンテナ挿入口は栓で閉じられています。栓を外すとこんな感じ。背面にはCAM/DISPケーブルを通すスリットが2個設けられており、その間に電源ボタンが配置されています。左側面は通気孔と固定ネジ。右側面にも通気孔と固定ネジがあります。天面にはファンの通気孔が設けられています。背面には各種認証マークとゴム足が4つ。中身も見たいので、側面のネジを取り外します。ネジを外してケースの天面側を上に引っ張ると簡単に外れます。ケースの上下がファンケーブルでつながっているのでケーブルに負荷がかからないように注意。ケースを2つに分けるとこんな感じ。ファンはCOOLCOX製でした。◆4:公式I/Oボード「Raspberry Pi Compute Module 5 IO Board」Raspberry Pi Compute Module 5 IO Boardは4個のネジで固定されています。Raspberry Pi Compute Module 5 IO Boardを観察したいのでネジを取り外します。ネジを取って上に引っ張れば簡単に外れます。これがRaspberry Pi Compute Module 5 IO Boardです。HDMIポート2個、有線LANポート、USB Type-Aポート2個、USB Type-Cポート、microSDカードスロットが並んでいます。これはRTC用のボタン電池を取り付ける部分。ボタン電池はCR2032を使用可能です。CAM/DISPコネクターやPi HAT(拡張ボード)用のコネクタもあります。Raspberry Pi Compute Module 5を取り付ける場所はこんな感じ。GPIOの電圧モードを1.8Vか3.3Vに切り替える回路もあります。右端にはM.2コネクタを配置。長さは「Type 2230」「Type 2242」「Type 2260」「Type 2280」に対応しています。Type 2280にも対応しているので、標準的なサイズのM.2 SSDも取り付けられます。裏面はこんな感じ。◆5:公式パッシブクーラー「Raspberry Pi Cooler for Raspberry Pi Compute Module 5」Raspberry Pi Cooler for Raspberry Pi Compute Module 5のパッケージはこんな感じ。箱から取り出すと、開発キットの組み立てに使うネジやスペーサーの入った袋が貼り付いていました。これがRaspberry Pi Cooler for Raspberry Pi Compute Module 5です。裏面には剥離紙が付いていました。剥離紙を剥がすとサーマルシートが現れます。サーマルシートの粘着力は弱めなので、クーラー本体から剥がれないように注意。サーマルシートは3個取り付けられおり、Raspberry Pi Compute Module 5のSoCと無線通信モジュールと電源管理チップを冷やせるようになっていました。・つづき開発キットを実際に組み立てる手順は、以下の記事にまとめています。NUCっぽい小型堅牢PCを作れる「Raspberry Pi Compute Module 5」の開発キット組み立てレビュー - GIGAZINE