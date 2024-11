【マイメロディ50周年、クロミ20周年の“おそろい”アニバーサリーイヤー】2025年1月~

サンリオは、「マイメロディ」50周年、「クロミ」20周年を記念し、2025年1月1日から2025年12月31日までの期間をアニバーサリーイヤーとして、特別展やテーマカフェ、体験型ショップなどを順次展開する。

マイメロディ50周年、クロミ20周年の“おそろい”アニバーサリーイヤーとして、「一緒なら、もっとずっとかわいい」をテーマに、ふたりらしい特別な1年間となるような施策が実施される。

まずは1月のマイメロディの誕生日に先駆け、2024年12月12日より期間限定で「My Melody Cafe ~Heartful Party~」がオープンするほか、2025年1月10日よりPARCO全国5店舗をめぐるマイメロディとクロミの特別展「MY MELODY♡KUROMI ANNIVERSARY PARTY」が実施。また、サンリオピューロランドとハーモニーランドでもアニバーサリーイベントが開催される予定となっている。

今回の発表に伴い、マイメロディとクロミが横並びで描かれた周年ロゴも公開されている。

【マイメロディからのメッセージ】

いつもメロディのそばにいてくれたみんなに、ありがとう♡のきもちをつたえたいの♪クロミちゃんとも、みんなとも、もっとなかよくなれる1ねんになるといいな♡

【クロミからのメッセージ】

アタイとKUROMIESにとって、サイコーの1年が始まるよ!クールでキュートなアタイの魅力を、マイメロに負けないくらいたっくさん届けてくから応援よろしく★

2025年1月より、PARCO全国5店舗をめぐる特別展がスタート!

2025年1月10日より池袋PARCOでの開催を皮切りに、PARCO全国5店舗をめぐる特別展「MY MELODY♡KUROMI ANNIVERSARY PARTY」の開催が決定。「ふたりのお祝いパーティ」をテーマに、“メロクロ”のパーティに招待されたような体験ができる体験型の展示会となっている。池袋のほかに、札幌、仙台、名古屋、心斎橋での開催を予定。詳細は12月中旬ごろPARCO ART公式サイトにて発表される。

池袋会場

会場:池袋PARCO 本館7階 PARCO FACTORY

会期:2025年1月10日(金)~1月27日(月)

「MY MELODY♡KUROMI ANNIVERSARY PARTY」キービジュアル

会場イメージ ※画像はイメージです

マイメロディ50周年を記念したテーマカフェが、東京・大阪・愛知・宮城で開催決定!

マイメロディ50周年を記念したテーマカフェ「My Melody Cafe ~Heartful Party~」の開催が決定。2024年12月12日より東京にて、12月19日より宮城にて、12月20日より愛知にて、2025年1月17日より大阪にて、期間限定でオープンする。メニューは全てマイメロディらしいピンクを基調とし「マイメロディからのありがとうの♡(ハート)を届ける」をテーマとしたスペシャル仕様で、ファンへの感謝の気持ちがこもったフォトジェニックなメニューとなっている。また、オリジナルデザインを使用したオリジナルグッズや特典なども登場。詳細はカフェ公式サイトより確認できる。

【東京・原宿】BOX cafe&space キュープラザ原宿店

開催期間:12月12日~2025年1月26日

所在地:東京都渋谷区神宮前6丁目28-6 キュープラザ原宿3階

【愛知・名古屋】kawara CAFE&KITCHEN 名古屋PARCO店

開催期間:12月20日~2025年1月26日

所在地:愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO南館5階

【大阪・梅田】BOX cafe&space KITTE大阪1号店

開催期間:2025年1月17日~2025年3月2日

【宮城・仙台】BALLER:S イオンモール新利府店

開催期間:12月19日~2025年2月2日(日)

所在地:宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2階

「My Melody Cafe ~Heartful Party~」キービジュアル

フード、デザート、ドリンク(一部)

オリジナルグッズ(一部)

サンリオピューロランド、ハーモニーランドでも“メロクロ”のアニバーサリーイヤーをお祝い!

サンリオピューロランドでは、2025年1月17日~2025年12月31日まで、「おそろいバースデー」がテーマのイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party(マイメロディ&クロミ アニバーサリーパーティ)」が開催される。

4階には、サンリオピューロランド初の体験型ショップ「My Melody&Kuromi Shop」がオープン。ふたりをイメージしたピンク×ブラックのカラーの「おそろい」モチーフが散りばめられた大人っぽい雰囲気の空間で、音や映像などインタラクティブな要素を盛り込んだ、マイメロディとクロミの世界に没入できるショップとなっている。また、「おそろいバースデー」をイメージしたキュートでクールなおそろいの新コスチュームが登場し、これらはスペシャルグリーティングやバースデーパーティなどでお披露される予定。他にも、グッズやフードメニューなども発売される。

サンリオピューロランド キービジュアル

体験型ショップ「My Melody & Kuromi Anniversary Party」のイメージ ※画像はイメージです

おそろいの新コスチューム

また、サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドでは、2025年1月17日~2025年12月31日まで「My Melody & Kuromi Anniversary Party in HARMONYLAND」が開催される予定。

ハーモニーランドでは、マイメロディのピンクとクロミの黒を交換した、サンリオピューロランドと色違いの新コスチュームのマイメロディ・クロミとのグリーティングが実施されるほか、園内のハッピーカフェが「マイメロディ & クロミ」仕様に装飾され、限定メニューなどが販売登場。「マイメロディ&クロミカフェ」として展開される。

さらに、園内ショップでは新コスチュームをイメージしたカチューシャやぬいぐるみなどの限定グッズも発売予定。イベントの詳細は、12月中旬ごろよりハーモニーランド公式HPにて順次お知らせされる予定となっている。

ハーモニーランド キービジュアル

