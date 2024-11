俳優の伊藤英明(49)が29日までに、自身のインスタグラムを更新。10代の頃の写真が反響を呼んだ。

伊藤は「おかあにそっくり」とコメント。「Throwing it back again to my teen years.(=10代の頃に戻る)」と、バッグを肩に掛け手を振る写真を公開した。

この投稿にフォロワーからは「こんなの同級生にいたら、、ねぇ、、」「こりゃハニカミ王子だわ!!」「銀歯が爽やか」「何気に銀歯が光る」「爽やかイケメン」「かっこよすぎる」「このころから、完成されてる」「若い頃のお母さまに似てる気がします!」などの声が集まった。

伊藤は2023年1月にNHK「ファミリーヒストリー」(月曜後7・57)に出演した際、6歳の時に「慢性腎炎」を患った時に感じた母親の愛情を振り返った。

伊藤が6歳の時に重度の慢性腎炎を患い、さらに悪化すれば生涯透析になる可能性があるとされていた。その当時について母・晴子さんは「ショックでしたね。そのときすごく英明と抱き合って泣いたことを覚えてます」と振り返った。

当時について伊藤は「いつも抱きしめて。自分を犠牲にしてでも守ってくれているっていう愛情は感じてましたね」と母親の愛情を感じ取っていたことを明かしていた。