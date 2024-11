back number、対バンツアーのさいたまスーパーアリーナ公演がU-NEXTにて独占ライブ配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■対バン相手は、ボーカル&ギターの清水依与吏!

back numberが16組の豪華アーティストをゲストに迎え、全国15ヵ所32公演で開催中の対バンツアー『anti sleeps tour 2024』。そのツアーから10月27日にさいたまスーパーアリーナで開催された公演の模様が、12月29日にU-NEXTにて独占ライブ配信(ライブ配信終了後に見逃し配信あり)されることが発表となった。

この日の対バン相手は、清水依与吏(Vo&Gu)。back numberの楽曲の弾き語りを披露した貴重な公演となっている。

また、これを記念してU-NEXTでは、過去のライブ映像3タイトルが配信スタート。こちらもぜひチェックしよう。

■配信がスタートした過去のライブ映像

『back number “love stories tour 2014~横浜ラブストーリー 2~”』

『back number “All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA”』

『back number “in your humor tour 2023”』

配信情報

『back number “anti sleeps tour 2024” 10月27日(日)埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演』

ライブ配信:12/29(日)18:00~ライブ終了まで

見逃し配信:配信準備完了次第~2025年01/12(日)23:59まで

※ライブ配信に伴う告知動画には、現在開催中のツアーの一部ネタバレ映像が含まれる

配信の詳細はこちら

https://t.unext.jp/r/backnumber

U-NEXT back number 配信中一覧ページ

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010389

『anti sleeps tour 2024』特設サイト

https://backnumber.info/feature/tour2024

back number OFFICIAL SITE

http://backnumber.info/