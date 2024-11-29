『銀河鉄道999 4Kリマスター版』12・13より2週間限定リバイバル上映【劇場リスト】
劇場版公開から45周年を記念して、『銀河鉄道999 4Kリマスター版』が12月13日より2週間限定で全国リバイバル上映される（提供：東映）。
【動画】『銀河鉄道999 4Kリマスター版』予告編
『銀河鉄道999』は、松本零士氏が1977年に連載を開始したSF漫画が原作で、78年にはテレビアニメ化、79年には劇場アニメ化され、日本にSFブームを巻き起こした、アニメ史に残る大人気作品。
裕福な人々が機械化人となり永遠の命を謳歌する未来世界を舞台に、機械伯爵に母を殺された主人公・星野鉄郎が謎の美女メーテルとともに銀河超特急999号に乗り込み、機械の体をくれる星を目指して宇宙空間を旅する物語。キャプテンハーロック、エメラルダス、トチロー…魅力あふれるヒーロー、ヒロインが総結集して壮大なロマンを展開する。
企画・原作・構成を松本氏、監督をりんたろう氏、作画監督を小松原一男氏が務め、椋尾篁氏・窪田忠雄氏（美術）をはじめ、金田伊功氏や友永和秀氏の作画など精鋭スタッフが集結。ゴダイゴによる劇場版の主題歌「銀河鉄道999 / THE GALAXY EXPRESS 999」はいまも音楽シーンで名曲として親しまれている。この名作が4Kとなり最高の画質・音響で蘇る。
今回のリバイバル上映を主催するレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」と映画のコラボレーションTシャツが12月5日正午から月8日正午までの72時間限定でFilmarks Store（ECサイト）にて受注販売されることも決定している。
■上映劇場
［北海道］札幌シネマフロンティア、イオンシネマ北見、イオンシネマ旭川駅前
［青森］イオンシネマ新青森
［岩手］イオンシネマ北上
［宮城］フォーラム仙台
［山形］ソラリス、鶴岡まちなかキネマ（12月21日〜）
［福島］フォーラム福島
［茨城］USシネマパルナ稲敷、MOVIXつくば
［栃木］MOVIX宇都宮、109シネマズ佐野
［群馬］イオンシネマ高崎、イオンシネマ太田
［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ川口
［千葉］USシネマ木更津、USシネマ千葉ニュータウン、キネマ旬報シアター、イオンシネマ市川妙典、イオンシネマ幕張新都心
［東京］新宿ピカデリー、丸の内TOEI、MOVIX亀有、MOVIX昭島、池袋HUMAXシネマズ、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布、目黒シネマ（12月15日〜12月18日）
［神奈川］ムービル、横須賀HUMAXシネマズ、チネチッタ、小田原コロナシネマワールド、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマみなとみらい
［新潟］シネ・ウインド（12月21日〜）
［石川］イオンシネマ金沢フォーラス
［福井］福井コロナシネマワールド
［長野］イオンシネマ松本、長野相生座・ロキシー（1月3日〜）
［岐阜］イオンシネマ各務原
［静岡］静岡シネ・ギャラリー（12月27日〜）
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、センチュリーシネマ、中川コロナシネマワールド、豊川コロナシネマワールド、イオンシネマ大高、イオンシネマ長久手、イオンシネマワンダー、イオンシネマ岡崎
［三重］イオンシネマ桑名、イオンシネマ津南
［滋賀］イオンシネマ草津
［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ久御山
［大阪］なんばパークスシネマ、イオンシネマ茨木、イオンシネマ シアタス心斎橋
［兵庫］塚口サンサン劇場、kino cinema神戸国際、イオンシネマ加古川
［奈良］シネマサンシャイン大和郡山
［和歌山］イオンシネマ和歌山
［岡山］イオンシネマ岡山
［広島］福山コロナシネマワールド、イオンシネマ広島西風新都
［山口］イオンシネマ防府
［徳島］イオンシネマ徳島
［香川］イオンシネマ綾川
［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、シネマサンシャイン飯塚、イオンシネマ福岡、イオンシネマ筑紫野
［佐賀］イオンシネマ佐賀大和
［熊本］熊本ピカデリー
［宮崎］宮崎キネマ館
※上映劇場が変更となる場合があります
※チケット販売は、各劇場にて行います
※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）
※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます
【動画】『銀河鉄道999 4Kリマスター版』予告編
『銀河鉄道999』は、松本零士氏が1977年に連載を開始したSF漫画が原作で、78年にはテレビアニメ化、79年には劇場アニメ化され、日本にSFブームを巻き起こした、アニメ史に残る大人気作品。
裕福な人々が機械化人となり永遠の命を謳歌する未来世界を舞台に、機械伯爵に母を殺された主人公・星野鉄郎が謎の美女メーテルとともに銀河超特急999号に乗り込み、機械の体をくれる星を目指して宇宙空間を旅する物語。キャプテンハーロック、エメラルダス、トチロー…魅力あふれるヒーロー、ヒロインが総結集して壮大なロマンを展開する。
今回のリバイバル上映を主催するレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」と映画のコラボレーションTシャツが12月5日正午から月8日正午までの72時間限定でFilmarks Store（ECサイト）にて受注販売されることも決定している。
■上映劇場
［北海道］札幌シネマフロンティア、イオンシネマ北見、イオンシネマ旭川駅前
［青森］イオンシネマ新青森
［岩手］イオンシネマ北上
［宮城］フォーラム仙台
［山形］ソラリス、鶴岡まちなかキネマ（12月21日〜）
［福島］フォーラム福島
［茨城］USシネマパルナ稲敷、MOVIXつくば
［栃木］MOVIX宇都宮、109シネマズ佐野
［群馬］イオンシネマ高崎、イオンシネマ太田
［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ川口
［千葉］USシネマ木更津、USシネマ千葉ニュータウン、キネマ旬報シアター、イオンシネマ市川妙典、イオンシネマ幕張新都心
［東京］新宿ピカデリー、丸の内TOEI、MOVIX亀有、MOVIX昭島、池袋HUMAXシネマズ、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布、目黒シネマ（12月15日〜12月18日）
［神奈川］ムービル、横須賀HUMAXシネマズ、チネチッタ、小田原コロナシネマワールド、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマみなとみらい
［新潟］シネ・ウインド（12月21日〜）
［石川］イオンシネマ金沢フォーラス
［福井］福井コロナシネマワールド
［長野］イオンシネマ松本、長野相生座・ロキシー（1月3日〜）
［岐阜］イオンシネマ各務原
［静岡］静岡シネ・ギャラリー（12月27日〜）
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、センチュリーシネマ、中川コロナシネマワールド、豊川コロナシネマワールド、イオンシネマ大高、イオンシネマ長久手、イオンシネマワンダー、イオンシネマ岡崎
［三重］イオンシネマ桑名、イオンシネマ津南
［滋賀］イオンシネマ草津
［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ久御山
［大阪］なんばパークスシネマ、イオンシネマ茨木、イオンシネマ シアタス心斎橋
［兵庫］塚口サンサン劇場、kino cinema神戸国際、イオンシネマ加古川
［奈良］シネマサンシャイン大和郡山
［和歌山］イオンシネマ和歌山
［岡山］イオンシネマ岡山
［広島］福山コロナシネマワールド、イオンシネマ広島西風新都
［山口］イオンシネマ防府
［徳島］イオンシネマ徳島
［香川］イオンシネマ綾川
［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、シネマサンシャイン飯塚、イオンシネマ福岡、イオンシネマ筑紫野
［佐賀］イオンシネマ佐賀大和
［熊本］熊本ピカデリー
［宮崎］宮崎キネマ館
※上映劇場が変更となる場合があります
※チケット販売は、各劇場にて行います
※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）
※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます